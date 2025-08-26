परफॉर्मेंस से लेकर कैमरा तक...Realme P4 सीरीज 20000 रुपए से कम कीमत में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन

स्मार्टफोन इंडस्ट्री 2025 में पहले से ज्यादा तेजी से बदल रही है. यूजर्स अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं और सिर्फ कैमरा या बैटरी देखकर फोन नहीं खरीदते. वे परफॉर्मेंस, डिजाइन और लॉन्ग-टर्म वैल्यू तीनों को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं. खासतौर पर 15,000 से 20,000 रुपए वाला सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां यूजर्स चाहते हैं कि उन्हें फ्लैगशिप जैसी क्वालिटी कम कीमत में मिले.

इसी कैटेगरी में अब रियलमी पी4 सीरीज (Realme P4 series) ने धमाकेदार एंट्री की है और लॉन्च के साथ ही यह 20 हजार रुपए से कम कीमत वाले बेस्ट स्मार्टफोन (Realme best smartphone in india) के तौर पर उभरकर सामने आया है.

रियलमी पी4 प्रो मिड-रेंज का फ्लैगशिप

इस सीरीज का सबसे हाइलाइट डिवाइस है रियलमी पी4 प्रो, जो सिर्फ 19,999 रुपए की शुरुआती कीमत में फ्लैगशिप-ग्रेड फीचर्स दे रहा है. इसमें डुअल-चिप परफॉर्मेंस के लिए हाइपर विजन एआई चिप और स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर दिया गया है. यह कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग, गेमिंग और एआई-बेस्ड एप्स को स्मूद चलाने के लिए काफी पावरफुल है.

इसमें 144Hz हाइपरग्लो एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 सपोर्ट और 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. यानी चाहे बाहर धूप में फोन चलाना हो या फिर मूवी देखनी हो, हर विजुअल बेहद क्लियर और आकर्षक लगता है.

डिजाइन और बैटरी परफॉर्मेंस

फोन का लिविंग नेचर डिजाइन इसे हाथ में पकड़ने पर प्रीमियम लुक देता है. स्लिम बॉडी के बावजूद इसमें 7000mAh टाइटन बैटरी दी गई है जो लगातार 8 घंटे तक हाई-रिफ्रेश गेमिंग का सपोर्ट देती है. साथ ही 80W फ्लैश चार्ज से सिर्फ 25 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है.

पावरफुल कैमरा क्वालिटी

कैमरे के मामले में भी यह फोन मिड-रेंज कैटेगरी का सबसे पावरफुल विकल्प बन गया है. इसमें डुअल 50MP एआई कैमरे दिए गए हैं, जो Sony IMX896 सेंसर और OIS सपोर्ट के साथ आते हैं. इससे लो-लाइट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट शॉट्स और 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग प्रो-लेवल क्वालिटी देती है. वहीं 50MP का फ्रंट कैमरा व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट है.

रियलमी पी4 बजट सेगमेंट में बेस्ट

इस सीरीज में एक और फोन है रियलमी पी4, जिसकी कीमत 14,999 रुपए रखी गई है. यह फोन मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 प्रोसेसर और हाइपर विजन एआई चिप से पावरड है. इसमें भी 6.77-इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी दी गई है.

कैमरा सेटअप में 50MP मेन लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 16MP सोनी सेल्फी कैमरा शामिल है, जो इसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बेस्ट वैल्यू वाला स्मार्टफोन बनाता है.

कब और कहां से खरीदें?

रियलमी पी4 की बिक्री 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जबकि रियलमी पी4 प्रो 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा. दोनों फोन Flipkart, realme.com और ऑफलाइन स्टोर्स पर मिलेंगे.

आज के टाइम में मिड-रेंज कैटेगरी में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर फोन सिर्फ एक-दो फीचर पर फोकस करते हैं. वहीं रियलमी पी4 सीरीज परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और डिजाइन हर फ्रंट पर बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करती है. इसी वजह से यह सीरीज 2025 में 20 हजार रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट का बेस्ट ऑप्शन बन गया है.