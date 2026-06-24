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एयर इंडिया से इंडिगो तक, ऐसे दूर होगी पायलटों की कमी! अब 200 की बजाय 100-120 घंटे की ट्रेनिंग का प्रस्‍ताव: रिपोर्ट

Airlines Pilots Rules Draft: देश में पायलटों की कमी दूर करने के लिए एक बड़े एक्‍शन प्‍लान पर काम हो रहा है. पायलटों के प्रशिक्षण संबंधी नियमों में कुछ हद तक ढील देने का प्रस्‍ताव है. केंद्र सरकार की हाई लेवल कमिटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. मंजूरी मिलने पर आपको भी फायदा होगा, कैसे... ये अंदर जानिए.

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एयर इंडिया से इंडिगो तक, ऐसे दूर होगी पायलटों की कमी! अब 200 की बजाय 100-120 घंटे की ट्रेनिंग का प्रस्‍ताव: रिपोर्ट
Ease of Pilot Rules Proposal: पायलटों के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्‍ताव तैयार!
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

देश की तमाम एयरलाइंस में पायलटों की कमी जगजाहिर है. इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र की एक हाई लेवल कमिटी ने सिम्युलेटर-आधारित पायलट लाइसेंस का प्रस्ताव दिया है. NDTV के पास इस ड्राफ्ट रिपोर्ट की कॉपी है, जिसमें प्रस्‍ताव दिया गया है कि पायलटों के लिए 200 घंटे की बजाय 100 से 120 घंटों की ट्रेनिंग ही जरूरी हो. 'मल्टी-क्रू पायलट लाइसेंस' (MPL) की भी बात है और कुछ और नियमों में भी ढील दिए जाने का प्रस्‍ताव दिया गया है. इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा एयर, स्‍पाइसजेट और अन्‍य एयरलाइंस से इस ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया है. इसके बाद समिति, DGCA रेगुलेटर के प्रमुख को अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है.

पिछले साल (दिसंबर 2025 में) जब इंडिगो में पायलट संकट हुआ तो हजारों लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा था. एविएशन रेगुलेटर DGCA ने पायलटों की थकान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियम लागू किए थे, जिसकी समय रहते तैयारी नहीं करने के चलते इंडिगो एयरलाइन ने 2,000 से ज्‍यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी.

नियमों के तहत पायलटों का साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था और रात की लैंडिंग सीमित कर दी गई. इससे इंडिगो के पास उड़ानों के‍ लिए पायलट पूरे नहीं पड़ रहे थे. साल 2024 में विस्‍तारा एयरलाइन को भी ऐसी ही दिक्‍कत झेलनी पड़ी थी. 

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