विज्ञापन
विशेष लिंक

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में शामिल होंगे रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया, सरकार दे चुकी है उद्योग श्री पुरस्कार

NDTV World Summit 2025: उद्योग जगत के साथ-साथ राजनीति, विज्ञान और कला-संस्कृति जगत से भी ग्‍लोबल लीडर्स 17 और 18 अक्टूबर को भारत मंडपम में होने वाले दो दिवसीय समिट में जुट रहे हैं. गौतम सिंघानिया भी इन्‍हीं में से एक हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में शामिल होंगे रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया, सरकार दे चुकी है उद्योग श्री पुरस्कार

दिग्‍गज बिजनेस घराने रेमंड समूह (Raymond Group) के चेयरमैन गौतम सिंघानिया नई दिल्ली में आयोजित होने वाले NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में शामिल होंगे. उद्योग जगत के साथ-साथ राजनीति, विज्ञान और कला-संस्कृति जगत से भी ग्‍लोबल लीडर्स 17 और 18 अक्टूबर को भारत मंडपम में होने वाले दो दिवसीय समिट में जुट रहे हैं. गौतम सिंघानिया भी इन्‍हीं में से एक हैं. 

9 सितंबर 1965 को मुंबई में जन्मे गौतम सिंघानिया प्रमुख व्यवसायी और रेमंड समूह (दुनिया की लीडिंग सूटिंग फैब्रिक कंपनी) के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया के बेटे हैं. उन्होंने 1986 में फैमिली बिजनेस में कदम रखा और 1990 में रेमंड ग्रुप के डायरेक्‍टर बने. फिर जुलाई 1999 में प्रबंध निदेशक (Managing Director) और सितंबर 2000 में उन्‍हें चेयरमैन नियुक्त किया गया. 

रेमंड को दिया नया रंग-रूप 

गौतम सिंघानिया ने जब कार्यभार संभाला, तब रेमंड ग्रुप के पास स्टील, सीमेंट और सिंथेटिक्स जैसी कई इंडस्‍ट्री शामिल थीं. गौतम सिंघानिया ने इन नॉन-कोर बिजेनसेज(Non-core businesses) को बेचकर कंपनी को री-स्‍ट्रक्‍चर किया और पूरा फोकस लाइफस्टाइल प्रॉडक्‍ट्स पर केंद्रित किया.  उनके नेतृत्व में, ये बिजनेस ग्रुप 'रेमंड 2.0' के नाम से जाने जाने वाले एक रणनीतिक पुनर्गठन (Strategic Restructuring) से गुजरा. उन्होंने रेमंड का विस्तार टेक्सटाइल और अपैरल ब्रैंड जैसे रेमंड, पार्क एवेन्यू और पारक्स के साथ-साथ पुरुषों की ग्रूमिंग, पर्सनल केयर और गर्भ निरोधक उत्पादों (prophylactics) तक किया. 

उन्होंने रेमंड को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल और फैशन ब्रांड के रूप में स्थापित किया, जिसने आधुनिक शहरी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया. हाल ही में, रेमंड ने रियल एस्टेट इंडस्‍ट्री में कदम रखा और रेमंड रियल्टी लॉन्च किया. 

रेमंड की अंतरराष्‍ट्रीय पहचान  

सिंघानिया रेमंड को अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर ले गए और कई वैश्विक सहयोग स्थापित किए. कंपनी ने डेनिम निर्माण के लिए बेल्जियम की UCO टेक्सटाइल्स और हाई-एंड शर्टिंग फैब्रिक के लिए इटली की Gruppo Zambaiti के साथ ज्‍वाइंट वेंचर्स (Joint Ventures) किए. 

उनके नेतृत्व में, रेमंड समूह शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है. समूह अपने चार स्कूलों के माध्यम से भारत में 10,000 से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है. उद्योग जगत और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए, गौतम सिंघानिया को महाराष्ट्र सरकार से 'महा उद्योग श्री पुरस्कार' मिला है. 

मोटरस्पोर्ट्स का जुनून

गौतम सिंघानिया को मोटरस्पोर्ट्स का जुनून (He is motorsport enthusiast) है. उन्हें कार रेसिंग और हाई-परफॉर्मेंस वाहनों का खूब शौक है. वे सुपर कार क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं. 

हाल ही में, उन्हें फेडरेशन इंटरनेशनेल डी ल'ऑटोमोबाइल (FIA) वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट्स काउंसिल (WMSC) के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है. वे FMSCI (फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया) का प्रतिनिधित्व करते हैं. 

बता दें कि उनकी शादी नवाज मोदी से हुई थी. 2023 में दोनों अलग हो गए. दोनों की दो बेटियां हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 का भव्‍य आयोजन 

2025 NDTV वर्ल्ड समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा. इस वर्ष का थीम 'जोखिम, संकल्प और नवीनीकरण' (Risk, Resolve and Renewal) है. समिट इस बात पर फोकस होगा कि दुनिया किन चुनौतियों का सामना कर रही है, लोग उनसे कैसे निपट सकते हैं और हम आने वाले दशक में और मजबूत होकर कैसे पुनर्निर्माण (Rebuild) कर सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTV World Summit 2025, NDTV World Summit News, Gautam Singhania, Raymond Chairman, RAYMOND
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com