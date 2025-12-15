SIP Calculation: हर महीने 1000 रुपये बचाकर आप बन सकते हैं लखपति, समझिए कैलकुलेशन

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका पैसा धीरे-धीरे बढ़े और फ्यूचर में एक मोटी रकम तैयार हो जाए. इसके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual fund SIP) एक शानदार तरीका है. एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan) की खासियत ये है कि हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपये की रकम बहुत कम है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1000 रुपये की छोटी रकम से निवेश की शुरुआत करके भी आप लखपति बना सकते हैं.

1000 रुपये की एसआईपी से कैसे बन सकते हैं लखपति?

एसआईपी का मतलब है हर महीने तय रकम निवेश करना. जैसे आप हर महीने गुल्लक में पैसे डालते हैं ठीक वैसे ही यह निवेश होता है. अगर आप हर महीने 1000 रुपये बचाते हैं और लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आप आसानी से लखपति बन सकते हैं इसमें एक साथ बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती. बस हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करनी होती है.

कंपाउंडिंग कैसे बढ़ाती है आपका पैसा?

एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग होता है .इसका मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ आपके लगाए गए पैसे पर ही नहीं बढ़ता बल्कि जो रिटर्न मिलता है उस पर भी आगे रिटर्न मिलता है.

मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं और आपको सालाना 12 फीसदी रिटर्न मिलता है तो समय के साथ आपका पैसा तेजी से बढ़ता है

4 साल में कितना बन सकता है फंड

अगर आप 1000 रुपये की एसआईपी सिर्फ 4 साल तक करते हैं और रिटर्न 12 फीसदी मानें तो 4 साल बाद आपके पास करीब 61 हजार रुपये हो सकते हैं. इसमें आपका निवेश 48 हजार रुपये होता है और बाकी रकम रिटर्न से बनती है .इससे साफ है कि कम समय में भी एसआईपी असर दिखाने लगती है.

10 साल की एसआईपी का पूरा कैलकुलेशन

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी 10 साल तक करता है तो कुल निवेश 1 लाख 20 हजार रुपये होता है. 12 फीसदी सालाना रिटर्न के हिसाब से 10 साल बाद कुल फंड करीब 2 लाख 32 हजार रुपये बन सकता है, इसमें करीब 1 लाख 12 हजार रुपये सिर्फ रिटर्न से मिलते हैं, यानी आपका पैसा लगभग दोगुना हो जाता है.

सही म्यूचुअल फंड चुनना जरूरी

म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस मकसद से निवेश कर रहे हैं और कितने समय के लिए पैसा लगा सकते हैं. अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं तो इक्विटी फंड बेहतर हो सकता है. लेकिन अगर दो या तीन साल बाद पैसे की जरूरत है जैसे शादी या पढ़ाई के लिए तो डेट या हाइब्रिड फंड ज्यादा सही है.

बाजार में गिरावट पर SIP बंद करना सही नहीं

अक्सर देखा जाता है कि जब शेयर बाजार में गिरावट का दौर आता है तो लोग घबरा जाते हैं और एसआईपी बंद करने की सोचते हैं लेकिन यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है. लंबे समय में निवेश करने पर बाजार का उतार चढ़ाव बराबर हो जाता है और रिटर्न बेहतर मिलता है. बाजार गिरने का समय एसआईपी में निवेश को बंद नहीं बल्कि जारी रखना सही माना जाता है.

निवेश से पहले ध्यान रखने वाली बातें

म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसे लगाने वाले निवेशकों को अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से फंड चुनना चाहिए. इसके अलावा फंड के खर्चे किस तरह के हैं? पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर शामिल हैं और फंड संभालने वाला फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है इन बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

नोट- यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी है. म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम से जुड़ा होता है. निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

