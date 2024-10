मुंद्रा पोर्ट की सिल्वर जुबली पर स्मारक डाक टिकट जारी, गौतम अदाणी बोले- चुनौतियों से भरा रहा सफर

देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट्स ने परिचालन के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर बुधवार को एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया. अदाणी समूह ने बताया कि अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के अधीनस्थ मुंद्रा पोर्ट का यह स्मारक डाक टिकट विश्व डाक दिवस के मौके पर आज जारी किया गया. यह पिछले 25 साल में इस बंदरगाह के वैश्विक समुद्री व्यापार का पावर हाउस बनने की यात्रा और उसके उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक योगदान को रेखांकित करता है.

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अदाणी एंटरप्राइजेज (एईएल) के प्रबंध निदेशक राजेश अदाणी और एपीएसईजेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी की मौजूदगी में डाक टिकट जारी किये.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मुंद्रा पोर्ट के 25 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए शुक्रिया भूपेंद्र भाई पटेल. 1998 में एक छोटी सी जैटी से लेकर दुनिया के अहम बंदरगाह तक का सफर चुनौतियों से भरा हुआ था. मुंद्रा पोर्ट की तरक्की गुजरात और इसके लोगों के साथ हमारे विश्वास की भागीदारी की प्रतीक है."

Thank you, Hon'ble @CMOGuj Bhupendrabhai Patel, for releasing a commemorative stamp to celebrate 25 years of Mundra Port. Its journey from a tiny jetty in 1998 to one of the world's leading ports today has not been without its challenges. Mundra Port's growth symbolises our…