Multibagger Stocks: इस सरकारी कंपनी के शेयर ने किया मालामाल! 6 महीने में पैसा हुआ डबल, निवेशकों की लगी लॉटरी

Multibagger Stocks: पिछले केवल 6 महीनों में इस स्टॉक ने करीब 101.84 फीसदी की छलांग लगाई है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सिर्फ आधे साल में ही इसने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है.

Hindustan Copper Stock Price: बीते 5 सालों में यह स्टॉक करीब 720.65 फीसदी तक चढ़ चुका है.
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार में जब भी मल्टीबैगर रिटर्न की बात होती है, तो कुछ गिने-चुने शेयर ही दिमाग में आते हैं. लेकिन इस बार एक सरकारी कंपनी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर बड़े-बड़े निवेशक भी हैरान हैं. हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर की, जिसने हाल के महीनों में अपनी मजबूती से सबको चौंका दिया है. अगर आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता, तो आज आप भी उन  निवेशकों में शामिल होते जिनकी दौलत इस सरकारी शेयर ने कई गुना बढ़ा दी है.

पिछले कुछ महीनों में कराई जबरदस्त कमाई

आज यानी बुधवार, 7 जनवरी को बाजार में थोड़ी सुस्ती जरूर देखने को मिली है. दोपहर 2 बजे के करीब हिंदुस्तान कॉपर के शेयर बीएसई पर लगभग 1.96 फीसदी गिरकर 554.15 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं. हालांकि, इस एक दिन की गिरावट से उन निवेशकों को फर्क नहीं पड़ता जिन्होंने इसे थोड़ा पहले खरीदा था. कंपनी के शेयरों ने पिछले कुछ महीनों में कमाई का ऐसा मौका दिया है, जैसा बहुत कम सरकारी कंपनियों में देखने को मिलता है.

6 महीनों में निवेशकों का पैसा दोगुना

अगर हम इसके रिटर्न के सफर को देखें, तो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं. पिछले केवल 6 महीनों में इस स्टॉक ने करीब 101.84 फीसदी की छलांग लगाई है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सिर्फ आधे साल में ही इसने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है. वहीं, बीते एक महीने का रिकॉर्ड देखें तो इसमें 52.50 फीसदी की जबरदस्त तेजी आई है. यानी जिन्होंने एक महीने पहले भी भरोसा जताया था, उनकी पूंजी भी करीब डेढ़ गुना बढ़ चुकी है.

5 साल में 720% तक का बंपर रिटर्न

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तो यह शेयर किसी सोने की खान से कम साबित नहीं हुआ. पिछले एक साल में इसने 132.79 फीसदी का मुनाफा दिया है. लेकिन असली जादू तो 5 साल के आंकड़ों में छिपा है. बीते 5 सालों में यह स्टॉक करीब 720.65 फीसदी तक चढ़ चुका है.

हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में तेजी की क्या है वजह?

इस जबरदस्त रैली की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर के बाजारों में कॉपर यानी तांबे की बढ़ती कीमतें हैं. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तांबे के दाम ऊंचे रहने का सीधा फायदा इस सरकारी कंपनी को मिल रहा है.

आज की मामूली सुस्ती से पहले, कल यानी मंगलवार 6 जनवरी को हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में भारी एक्शन देखा गया था.  इस शेयर में मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसने 575 रुपये के अपने 52 वीक के हाई लेवल को भी लगभग छू लिया था. साल भर पहले जो शेयर 183.90 रुपये के निचले स्तर पर था, वह आज 574.40 रुपये के हाई तक पहुंच चुका है.

हिंदुस्तान कॉपर ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही वक्त पर अच्छी सरकारी कंपनी में निवेश किया जाए, तो पैसा बनने में देर नहीं लगती. तांबे की बढ़ती ग्लोबल डिमांड और कंपनी के बढ़ते कदम इस शेयर को आने वाले समय के लिए भी चर्चा में बनाए हुए हैं.

( डिस्क्लेमर- ये सिर्फ सामान्य जानकारी है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

