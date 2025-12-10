विज्ञापन

सत्य नडेला ने किस कंपनी में की थी अपनी पहली नौकरी? आज इतनी है नेटवर्थ

Satya Nadella First Job: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बताया गया कि वो भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है.

Satya Nadella First Job: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने वाली है. माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बुनियादी ढांचे और इससे जुड़ी चीजों पर काम करेगा. इसी बारे में उनकी पीएम मोदी से लंबी बातचीत भी हुई. ऐसे में आज हम आपको सत्य नडेला के शुरुआती जीवन और उनकी पहली नौकरी के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं कि सत्य नडेला ने कहां से पढ़ाई की और पहली नौकरी उनकी किस कंपनी में लगी थी. 

भारत के इस शहर में हुआ था जन्म 

सत्य नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था. उनके माता पिता तेलुगु थे, पिता सिविल सर्विस में थे, वहीं उनकी मां संस्कृत की लेक्चरर थीं. यही वजह है कि उनके जीवन पर माता-पिता की गहरी छाप दिखाई देती है. नडेला शुरुआत से ही पढ़ने में काफी तेज थे. 

कहां से की थी पढ़ाई?

सत्य नडेला ने बेगमपेट के हैदराबाद पब्लिक स्कूल में से अपनी पढ़ाई पूरी की. ये वही स्कूल था, जहां से उन्होंने टेक्नोलॉजी और साइंस को समझा, साथ ही उन्हें पता चला कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है. इसके बाद नडेला ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और इस दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग में महारथ हासिल कर ली. आगे की पढ़ाई के लिए नडेला ने अमेरिका का रुख किया और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मिल्वौकी से 1990 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर ऑफ साइंस (M.S.) की डिग्री ले ली. 

नडेला पढ़ने के मामले में यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद 1997 में शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल की और फिर खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया. अब नडेला के पास इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट की स्किल थीं, जिसके दम पर उन्होंने अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. 

यहां लगी थी पहली नौकरी

सत्य नडेला की पहली नौकरी माइक्रोसॉफ्ट में नहीं थी. उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स नाम की एक कंपनी में अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की. यहां वो कंपनी के टेक्निकल स्टाफ में शामिल थे. कुछ ही वक्त बाद उन्हें उनकी काबलियत के दम पर माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल गई, जहां नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशंस के वीपी और कई तरह के काम किए. माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को बदलने में नडेला ने काफी अहम रोल निभाया था. कंपनी में लगातार उनका रोल बढ़ता गया और फरवरी 2014 में, सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नियुक्त किया गया. 

कितनी है नेटवर्थ?

द स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला की नेटवर्थ करीब 1.4 बिलियन डॉलर है, जो 12 हजार करोड़ से भी ज्यादा है. इसमें उनकी माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में हिस्सेदारी भी शामिल है. 

