विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver: चांदी 2,700 रुपये से ज्‍यादा गिर गई, सोना कितना सस्ता हुआ? फटाफट चेक करें ताजा रेट

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखी गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) 0.29% गिरकर $4,602.43 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी लगभग 0.8% गिरकर $91.69 पर आ गई. 

Read Time: 3 mins
Share
Gold-Silver: चांदी 2,700 रुपये से ज्‍यादा गिर गई, सोना कितना सस्ता हुआ? फटाफट चेक करें ताजा रेट
Gold Silver Prices Fall: सोने-चांदी के भाव गिरे

Gold-Silver Updates: सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार को मार्केट खुलने के बाद घरेलू वायदा बाजार (MCX) और उससे पहले वैश्विक बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. इसकी मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और अमेरिका में उम्मीद से कमजोर 'जॉबलेस क्लेम' (बेरोजगारी दावों) के आंकड़े रहे. इसके अलावा, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम रुख ने भी इन कीमती धातुओं की मांग कम कर दी, क्योंकि सुरक्षित निवेश (Safe-haven) के रूप में इनकी जरूरत घट गई है. 

MCX पर क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी? 

चांदी 2,91,565 रुपये के भाव से करीब 2,741 रुपये की गिरावट के बाद 2,88,824 रुपये पर पहुंच गया. वहीं सोना 1,43,115 रुपये/10 ग्राम के भाव से 372 रुपये गिरकर 1,42,743 रुपये/10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया.

  • MCX गोल्ड: फरवरी वायदा 0.26% गिरकर 1,42,743 रुपये/10 ग्राम पर आ गया.
  • MCX सिल्‍वर: मार्च वायदा 0.94% की गिरावट के साथ ₹2,88,824 रुपये/ किलोग्राम पर आ गया.

वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखी गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) 0.29% गिरकर $4,602.43 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी लगभग 0.8% गिरकर $91.69 पर आ गई. 

गिरावट की मुख्‍य वजहें क्‍या रहीं? 

  • डॉलर इंडेक्स में उछाल: डॉलर इंडेक्स बढ़कर 99.49 के स्तर पर पहुँच गया, जो दिसंबर की शुरुआत के बाद इसका सबसे मजबूत स्तर है.
  • भू-राजनीतिक राहत: ट्रंप द्वारा ईरान पर कड़े टैरिफ (सीमा शुल्क) तुरंत न लगाने और बातचीत के रास्ते खुले रखने के बयान से बाजार में तनाव थोड़ा कम हुआ है.
  • मुनाफावसूली: चांदी ने हाल ही में $93.57 के अपने अब तक के उच्चतम स्तर (All-time high) को छुआ था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली (Profit booking) की.

आगे क्या उम्मीद है, एक्‍सपर्ट क्‍या कह रहे? 

विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. निवेशकों की नजर अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले और अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Federal Reserve) के संकेतों पर है. अगर महंगाई के आंकड़े कम रहते हैं, तो इस साल के अंत तक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे कीमतों को फिर से सहारा मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: सोना-चांदी धड़ाम, 10000 रुपये तक गिर गए दाम! आज 16 जनवरी को क्‍या भाव चल रहा गोल्‍ड-सिल्‍वर?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Price Latest, Gold Price Latest Update, Gold Price Latest News In Hindi, Silver Price, Silver Price Analysis
Get App for Better Experience
Install Now