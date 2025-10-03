बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 81,200 पार, इन 5 शेयरों ने किया मालामाल

छुट्टी के बाद शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बावजूद तेजी के साथ क्लोजिंग दी. शुरुआती कमजोरी को दरकिनार करते हुए, दिन के आखिरी घंटों में हुई जोरदार खरीदारी ने बेंचमार्क सूचकांकों को बढ़त दिलाने में मदद की. सेंसेक्स 223.86 अंक की बढ़त के साथ 81,207.17 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 57.95 अंक की तेजी के साथ 24,894.25 के स्तर पर बंद हुआ.

कैसा रहा कारोबार

बाजार ने शुक्रवार को गिरावट के साथ शुरुआत की. सुबह के कारोबार में, सेंसेक्स 200 अंक से अधिक टूट गया था और निफ्टी 24,800 के नीचे फिसल गया था. यह गिरावट मुनाफावसूली की वजह से देखी गई. हालांकि, दोपहर बाद मेटल और बैंकिंग शेयरों में लौटी खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया. यूरोपीय बाजारों की मजबूत शुरुआत ने भी निवेशकों का मनोबल बढ़ाया.

टॉप गेनर और लूजर तेजी वाले शेयर में टाटा स्टील, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और बीईएल शामिल रहे. मुनाफावसूली की वजह से बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक और मारुति सुजुकी जैसे कुछ बड़े शेयरों में दबाव देखा गया.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी

विदेशी निवेशकों ने बुधवार को भी बिकवाली जारी रखी और भारतीय बाजार से लगभग 1,605 करोड़ रुपये की निकासी की. वहीं, घरेलू निवेशकों ने बाजार को मजबूती देने का काम जारी रखा. उन्होंने बुधवार को 2,916 करोड़ रुपये से अधिक की नेट खरीदारी की.

क्या बोले एक्सपर्ट

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी और बैंकिंग सेक्टर में जारी तेजी ने बाजार को दबाव से बाहर निकलने में मदद की. हालांकि, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना एक चिंता का विषय बना हुआ है.