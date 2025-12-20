विज्ञापन
इंडियन कोस्ट गार्ड को नया हथियार, 'अमूल्य' को पाकर और अनमोल हो गया तटरक्षक बल

भारतीट तटरक्षक बल में गश्ती पोत अमूल्य को शामिल किया गया है. ये काफी तेजी से गश्त करने में माहिर है. इसका 60 फीसदी हिस्सा भारत में ही बना है.

तटरक्षक बल में शामिल हुआ अमूल्य
नई दिल्ली:

इंडियन कोस्ट गार्ड के समुद्री ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. वजह है उसे जो अब नया फास्ट पेट्रोल वेसल मिल गया है. बड़ी बात यह कि यह देश मे ही बना है. इसका डिजाइन भी कोस्टगार्ड के जरूरत के मुताबिक ही हुआ है लिहाजा अब दुश्मनों के लिये कोस्ट गार्ड का सामना आसान नही होगा.

जान लीजिए खासियत

भारतीय तटरक्षक बल में नया फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य शामिल हो गया है जिसका अर्थ अनमोल है. गोवा में कमीशन हुआ यह अदम्य श्रेणी के आठ जहाजों में तीसरा है. इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है. यह 51 मीटर लंबा है.करीब 6 चौड़ा है. इसका वजन 270 टन है. इसकी स्पीड 27 नॉट यानि करीब 50 किलोमीटर प्रतिघंटा है. इसमें 3000 किलोवाट के दो ताकतवर इंजन लगे है. एक बार अगर जहाज में एक बार पूरा तेल डाल दिया जाए तो यह करीब 2800 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है.


मेक इन इंडिया का जोश 

यह जहाज 60% से अधिक स्वदेशी उपकरणों से बना है. यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में भारत की प्रगति को दिखाता है. इसमें आधुनिक डिजाइन, बेहतर सहनशीलता और तेजी प्रतिक्रिया देने क्षमता है. इसमें 30 एमएम क्लोज रेंज नेवल गन तैनात किया है जिसका रेंज 4 किलोमीटर है. इतना ही नही इसमें दो इजरायली हेवी मशीन गन भी लगे है जो रिमोट से चलते हैं. इसकी इफेक्टिव रेंज करीब 1500 मीटर है। साथ मे स्माल आर्म्स वेपन भी है.


इसमें ज्यादातर स्वदेशी  सिस्टम लगे हैं. यह जहाज निगरानी, घुसपैठ रोकने, खोज और बचाव, तस्करी-रोधी और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्य करेगा. अमूल्य का बेस ओडिशा के पारादीप  में होगा. अमूल्य की पहली कमान कमांडेंट  अनुपम सिंह के पास सौंपी है। इसमें 5 अधिकारी व 34 जवान तैनात हैं.

आपको बता दे कि कोस्टगार्ड के जिम्मे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन में संसाधनों की हिफाजत करना है.  एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन देश के तटीय सीमा से करीब 370 किलोमीटर तक है जो 21 लाख वर्ग किलोमीटर है. अगर समंदर में राहत व बचाव की बात करें तो कोस्टगार्ड के जिम्मे 46 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री इलाका है. ऐसे में  कोस्टगार्ड का यह नया जहाज तटीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा.

