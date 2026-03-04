विज्ञापन
मिडिल ईस्ट की आग में झुलसा कच्चा तेल, $82.73 पर पहुंचा भाव, अब आगे क्या?

Israel-Iran War Impact on Brent Crude Oil: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल 82.73 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच गया है. इससे भारत के तेल आयात बिल और घरेलू महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

लगातार तीसरे दिन $80 के पार

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार देखने वाली बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतें पिछले लगातार तीन दिनों से $80 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं. इससे पहले कच्चे तेल ने 18 जुलाई, 2024 को इस तरह की तेजी देखी थी. भू-राजनीतिक अस्थिरता और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से निवेशकों में डर का माहौल है. अगर युद्ध और लंबा चलता है, तो कीमतों में उतार-चढ़ाव और भी बढ़ेगी.

भारत के लिए खतरे की घंटी

कच्चे तेल की बढ़ते इन दामों का असर भारत पर पड़ने की आशंका है. क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. इसके अलावा भारत के कुल तेल आयात का करीब 40%-45% हिस्सा अकेले मिडिल ईस्ट से आता है. युद्ध के समय सप्लाई लाइन रुकने का सीधा खतरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर मंडरा रहा है.

बढ़ता इम्पोर्ट बिल और महंगाई का डर

पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2026 में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की औसत कीमत $69.01 प्रति बैरल थी. लेकिन मार्च की शुरुआत में ही कीमतों के 82 डॉलर के पार जाने से भारत के ऑयल इम्पोर्ट बिल पर प्रेशर पड़ना तय है. अगर मान लीजिए कीमतें इसी लेवल पर टिकी रहीं, तो आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और माल ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ना लाजिमी है.

