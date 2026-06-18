iPhone समेत कई Apple प्रोडक्ट हो सकते हैं महंगे, Tim Cook ने बताई वजह

Apple Price Hike: अगर आप नया iPhone या कोई Apple प्रोडक्ट खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. Apple के CEO टिम कुक ने कहा है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं. इसकी वजह मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमतें हैं, जिनकी लागत लगातार बढ़ रही है. कंपनी अब तक इन बढ़ी हुई लागतों का असर ग्राहकों तक पहुंचने से रोक रही थी, लेकिन अब हालात मुश्किल होते जा रहे हैं.

Apple के CEO टिम कुक ने The Wall Street Journal को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

उन्होंने कहा कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी पर दबाव बढ़ गया है. ऐसे में कीमतें बढ़ाना लगभग जरूरी हो गया है.

टिम कुक बोले, अब कीमतें बढ़ाना टालना मुश्किल

टिम कुक ने इंटरव्यू में कहा,"दुर्भाग्य से कीमतों में बढ़ोतरी से बचा नहीं जा सकता. हम सप्लायर्स की तरफ से बढ़ाई जा रही लागत को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अब तक हमने ग्राहकों को इससे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब यह स्थिति लंबे समय तक संभालना मुश्किल हो गया है."

आखिर क्यों महंगे हो रहे हैं मेमोरी और स्टोरेज चिप्स?

रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े डेटा सेंटरों की मांग तेजी से बढ़ी है. इसके चलते मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की मांग भी काफी बढ़ गई है.इसी वजह से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के बीच इन चिप्स की सप्लाई को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. सीमित सप्लाई और बढ़ती मांग के कारण चिप्स की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं.

कब बढ़ेंगी कीमतें, कितना होगा असर?

फिलहाल Apple ने यह नहीं बताया है कि कीमतें कब बढ़ाई जाएंगी और कितनी बढ़ोतरी होगी.टिम कुक ने यह भी साफ नहीं किया कि किन-किन प्रोडक्ट्स पर इसका असर पड़ेगा. हालांकि, माना जा रहा है कि iPhone समेत Apple के दूसरे प्रोडक्ट्स भी इस फैसले की जद में आ सकते हैं.

सितंबर में CEO पद छोड़ेंगे टिम कुक

इंटरव्यू के दौरान टिम कुक ने यह भी बताया कि वह सितंबर में CEO पद की जिम्मेदारी जॉन टर्नस (John Ternus) को सौंप देंगे.हालांकि, कंपनी की संभावित प्राइस हाइक को लेकर उन्होंने कोई टाइमलाइन या प्रोडक्ट लिस्ट साझा नहीं की.

Apple की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

The Wall Street Journal को दिए गए इंटरव्यू के बाद Reuters ने भी Apple से इसपर प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन कंपनी की ओर से तत्काल कोई जवाब नहीं मिला.अब Apple के ग्राहकों की नजर इस बात पर टिकी है कि कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कब और क्या आधिकारिक घोषणा करती है.

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