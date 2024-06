मोदी सरकार की बेहतरीन नीतियों की बदौलत भारत के बुनियादी ढांचे ने भरी उड़ान : CRISIL ईवेंट में गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने आज मुंबई में क्रिसिल द्वारा आयोजित "INFRASTRUCTURE – THE CATALYST FOR INDIA'S FUTURE" कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने भारत के इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की. गौतम अदाणी का कहना है कि भारत के बुनियादी ढांचे ने पिछले 10 सालों में उड़ान भरी है. उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नीतियों और मजबूत गवर्नेंस को जाता है.

पीएम मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्टक्चर सेक्टर ने भरी उड़ान

CRISIL के एक कार्यक्रम में बोलते हुए गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने कहा कि भारत के इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट की नींव 1991-2014 के बीच रखी गई थी, जिसके बाद पिछले दशक में पीएम मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है.

उन्होंने कहा, "अगर 1991 से 2014 तक का समय भारत के बुनियादी ढांचे की नींव रखने और रनवे बनाने का था तो 2014 से 2024 तक का समय इस रनवे से एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने का रहा है."

पिछले 10 सालों में भारत के बुनियादी ढांचे में तेजी से हुआ विकास

इसके आगे उन्होंने कहा कि इस उड़ान को सक्षम करने में पिछले दशक में क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है. पिछले 10 सालों में भारत के बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि इस दौरान सरकार ने बेहतरीन नीतियां बनाईं और उनका क्रियान्वयन भी किया.

गौतम अदाणी का कहना है कि मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका देश को बहुत फायदा हुआ है. मोदी सरकार की नीतियों ने हमारे देश के आउटलुक को चुनौतियों वाले देश से संभावनाओं वाले देश में बदलने का काम किया है गौतम अदाणी का कहना है कि

नेशनल इंफ्रास्टक्चर पाइपलाइन बना बेंचमार्क

क्रिसिल कार्यक्रम में बोलते हुए, गौतम अदाणी ने नेशनल इंफ्रास्टक्चर पाइपलाइन की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्टक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) प्रोजेक्ट, जिसने वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 की अवधि में 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश हासिल किया है, यह एक बेंचमार्क है कि कैसे एक सरकार पूरे क्षेत्र को सक्रिय कर सकती है .

यह एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, हवाई अड्डों और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हजारों इंफ्रास्टक्टर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करेगी.





