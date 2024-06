AI क्रांति को गति देगा अदाणी समूह, बनाएगा सबसे ज्यादा डेटा सेंटर

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने क्रिसिल के "INFRASTRUCTURE – THE CATALYST FOR INDIA'S FUTURE" कार्यक्रम में शामिल हुए. यह ईवेंट आज मुंबई में आयोजित किया गया था. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास में मोदी सरकार के मजबूत गवर्नेंस और ग्रीन एनर्जी की भूमिका पर बात की .

इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) रिवॉल्यूशन से प्रेरित डेटा सेंटर की बढ़ती मांग पर भी चर्चा की.

गौतम अदाणी ने कहा "डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) रिवॉल्यूशन रीढ़ है. उन्होंने डेटा केंद्रों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बताया है, जो एआई सिस्टम की कम्प्यूटेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं."

AI रिवॉल्यूशन के लिए तेजी से चलने वाले कंप्यूटरों की जरूरत

क्रिसिल कार्यक्रम में बोलते हुए, गौतम अदाणी ने कहा कि एआई रिवॉल्यूशन के लिए तेजी से चलने वाले कंप्यूटरों की जरूरत होती है, जो बहुत सारी जानकारी को संभाल सकें. ये चीजें डेटा सेंटर मुहैया कराते हैं. मशीन लर्निंग, भाषा समझना, तस्वीरों को समझना - ये सब काम एआई करता है, लेकिन इन सबसे तेजी से काम करने के लिए डेटा सेंटर को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है.

डेटा सेंटर बिजनेस दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली खर्च करने वाला इंडस्ट्री

इसके चलते, डेटा सेंटर बिजनेस दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली खर्च करने वाला इंडस्ट्री बन गया है. गौतम अदाणी ने कहा, "यह सच है कि ऊर्जा के क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन पर जाने के लिए एनर्जी ट्रांसिशन के लिए और टेक्नॉलॉजी के विकास के लिए एक जैसे ही बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है. इसलिए टेक्नॉलॉजी क्षेत्र तेजी से ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनता जा रहा है."

अदाणी समूह के पास भारत में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर बनाने का ठेका

गौतम अदाणी ने कहा कि अदाणी समूह के पास पहले से ही भारत में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर बनाने का ठेका है और वे आने वाले समय में अब एडिशनल गीगावॉट स्केल एआई डेटा सेंटर बनाने पर विचार कर रहे हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)