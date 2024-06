2032 तक भारत बन जाएगा 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था : गौतम अदाणी

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी का कहना है कि वित्तवर्ष 2032 तक भारत 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर (10 ट्रिलियन डॉलर) की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और बुनियादी ढांचे पर कुल खर्च भी 2.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होगा.

क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्रिसिल (CRISIL) के वार्षिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 'इन्फ़्रास्ट्रक्चर : द कैटेलिस्ट फ़ॉर इंडिया'ज़ फ़्यूचर' के दौरान गौतम अदाणी ने अपने अनुमानों का ज़िक्र करते हुए अगले आठ साल में भारत के 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाने की बात कही. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन का कहना था, "हमारे अनुमान बताते हैं कि वित्तवर्ष 2032 तक भारत का 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर (10 ट्रिलियन डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है - और उस वक्त बुनियादी ढांचे पर कुल खर्च 2.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होगा... और इस पूरे खर्च का लगभग एक चौथाई, यानी 25 फ़ीसदी ऊर्जा और ऊर्जा परिवर्तन पर होने की उम्मीद है..."

--- ये भी पढ़ें ---

* भारतीय होने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता : गौतम अदाणी

* मोदी सरकार की नीतियों से बुनियादी ढांचे ने भरी उड़ान : गौतम अदाणी

* AI क्रांति को गति देगा अदाणी समूह, बनाएगा सबसे ज्यादा डेटा सेंटर

गौतम अदाणी ने अपने संबोधन में दावा किया कि भारत की असली तरक्की होना अभी शेष है. उन्होंने कहा, "भले ही हर देश की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत की असली तरक्की, असली विकास अभी होना बाकी है... ऐसा मंच पहले से दुनिया में मौजूद है, जिसकी बदौलत कई ट्रिलियन-डॉलर मार्केट स्पेस तैयार हो सकते हैं..."

We're thrilled to kick off the CRISIL Ratings Annual Infrastructure Summit 2024. To kickstart our proceedings, we are honoured to have Mr. Gautam Adani, Chairman and Founder, Adani Group, deliver the keynote address. pic.twitter.com/wbh5HPKBeA