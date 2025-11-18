ग्लोबल मार्केट में कमजोरी से दबाव में भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक गिरा, निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला

भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार सुबह कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत की. ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेतों का असर इंडियन मार्केट पर साफ दिखा. मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 200 से ज्यादा पॉइंट गिर गया और निफ्टी 26,000 के नीचे चला गया.

सुबह 9:20 पर बीएसई सेंसेक्स 84,740.05 पर था, जो करीब 210 पॉइंट नीचे रहा. इसी तरह निफ्टी 50 25,943.30 पर ट्रेड कर रहा था, जो लगभग 70 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था.

एक दिन पहले मार्केट ने दिखाई थी तेजी

बीते दिन सोमवार को इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था. उस दिन निफ्टी ने एक बार फिर 26,000 का लेवल हासिल कर लिया था. सेंसेक्स 388 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था और 84,950.95 तक पहुंच गया था. निफ्टी भी 103 पॉइंट की तेजी के साथ 26,013.45 पर बंद हुआ था.

ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर भारत पर भी दिखा

मंगलवार को एशियाई बाजारों में लगातार गिरावट देखने को मिली, जिससे भारतीय मार्केट पर भी दबाव बढ़ा. जापान का निक्केई 225 करीब 2.28% गिर गया. साउथ कोरिया का कोस्पी भी 1.63% नीचे रहा. हांगकांग के हैंगसैंग इंडेक्स के फ्यूचर्स भी कमजोरी के संकेत दे रहे थे.

अमेरिकी मार्केट भी भारी गिरावट के साथ बंद हुए

सोमवार रात अमेरिकी मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई. खासकर टेक स्टॉक में भारी बिकवाली देखने को मिली. डाउ जोन्स 557 पॉइंट गिर गया, जबकि एसएंडपी 500 में करीब 62 पॉइंट की गिरावट हुई. नैस्डैक भी 192 पॉइंट नीचे बंद हुआ.

ग्लोबल मार्केट की इस कमजोरी का सीधा असर भारतीय मार्केट में देखने को मिल रहा है. निवेशक आज सतर्क रुख के साथ ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं.