ट्रंप की टैरिफ चेतावनी से बाजार में घबराहट, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयर उछले

Stock Market Today: आज यानी शुक्रवार, 11 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. ओपनिंगमें सेंसेक्स करीब 382 अंक और निफ्टी 95 अंक गिरकर ट्रेड कर रहे हैं. गिरावट की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी को माना जा रहा है.

ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका के ज्यादातर ट्रेडिंग पार्टनर्स पर 15% से 20% तक टैरिफ लगाने का प्लान कर रहे हैं. इस बयान से ग्लोबल बाजारों में बेचैनी दिखी और भारत पर भी इसका असर पड़ा.

Sensex और Nifty में कमजोरी

बीएसई सेंसेक्स 381.91 अंक टूटकर 82,808.37 पर और निफ्टी 50 इंडेक्स 95.35 अंक की गिरावट के साथ 25,259.90 पर खुला. ये लगातार दूसरा दिन है जब बाजार में गिरावट देखने को मिली है. बीते दिन भी बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था. इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 345.80 अंक गिरकर 83,190.28 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 120.85 अंक टूटकर 25,355.25 के स्तर पर बंद हुआ था.

Adani स्टॉक्स में मजबूती

गिरते बाजार के बीच अदाणी ग्रुप के कई शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.शुरआती कारोबार में Adani Green में 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई. Adani Power में करीब 0.94% की बढ़त दर्ज हुई.यह दिखाता है कि अदाणी ग्रुप के शेयरों में निवेशकों की खरीदारी जारी है, भले ही इंडेक्स गिरावट में हो.

रुपया भी फिसला, डॉलर के मुकाबले कमजोर

शुक्रवार को रुपया भी कमजोर हुआ. अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते रुपया 15 पैसे गिरकर 85.85 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है.ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असर से डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे उभरते बाजारों की करंसी पर दबाव आया है.

ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेत

वैश्विक बाजारों से भी आज कोई साफ ट्रेंड नहीं मिला. अमेरिकी और एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. निवेशक अब ट्रंप की टैरिफ नीति पर आगे की स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)