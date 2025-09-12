विज्ञापन
विशेष लिंक

93 प्रतिशत CEO ने कहा- वैश्विक स्तर पर भारत के ग्रोथ में सरकार का दमदार रोल

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है. साथ ही सर्वे के पार्टिसिपेंट्स ने आगाह करते हुए कहा कि नीतिगत अनिश्चितता, एआई से जुड़े जोखिम वैश्विक विश्वास को कमजोर बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
93 प्रतिशत CEO ने कहा- वैश्विक स्तर पर भारत के ग्रोथ में सरकार का दमदार रोल
  • भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत बनी हुई है. 93 प्रतिशत सीईओ सरकार की भूमिका को प्रभावी मानते हैं.
  • भारत रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन और इनोवेशन जैसे क्षेत्र ग्लोबल लीडरशिप के प्रमुख कारण हैं.
  • सीईओ ने सर्वे में बताया, नीतिगत अनिश्चितता और एआई से जुड़े जोखिम वैश्विक विश्वास को कमजोर कर सकते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

एक सर्वे के अनुसार, 93 प्रतिशत सीईओ का मानना ​​है कि भारत के वैश्विक उत्थान में सरकार की भूमिका प्रभावी बनी हुई है, जबकि 92 प्रतिशत का मानना ​​है कि भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत बनी हुई है. एस्ट्रम एडवाइजरी के सहयोग से पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीआरसीएआई) द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, 89 प्रतिशत सीईओ को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है. वहीं 54 प्रतिशत का मानना ​​है कि भारत अपनी वैश्विक छवि को प्रभावी ढंग से आकार देने के लिए रणनीतिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है.

छह शहरों के 123 सीईओ के विचारों को दर्शाने वाली स्टडी में पाया गया कि 84 प्रतिशत सीईओ का मानना ​​है कि भारत के सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं. यह रिपोर्ट भारत की आर्थिक प्रगति और ग्लोबल लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठा को सबसे मूल्यवान करेंसी के रूप में रेखांकित करती है.

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है भारत

फाइंडिंग्स से पता चला कि सीईओ जलवायु परिवर्तन की तैयारी, भू-राजनीतिक स्थिति, डिजिटल इनोवेशन और मानव पूंजी को ग्लोबल लीडरशिप के लिए भारत के सबसे बड़े उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं. इसमें बताते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है. साथ ही सर्वे के पार्टिसिपेंट्स ने आगाह करते हुए कहा कि नीतिगत अनिश्चितता, एआई से जुड़े जोखिम वैश्विक विश्वास को कमजोर बना सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, "सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा की परीक्षा भाषणों या फोटो खिंचवाने के अवसरों से नहीं, बल्कि कामकाज से होती है. यह तब होता है जब एक बच्चा सुपोषित होकर स्कूल पहुंचता है, जब एक महिला को सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, जब एक परिवार शासन में निष्पक्षता देखता है. ये ऐसे क्षण होते हैं जो विश्वास अर्जित करते हैं और यही विश्वास अंततः दुनिया के सामने भारत की विश्वसनीयता को परिभाषित करता है."

उन्होंने भारत की उभरती पहचान पर भी विचार करते हुए कहा, "ब्रांड इंडिया विकास के दौर से गुजर रहा है. ब्रांड असफलता के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे विकसित न होने के कारण खत्म होते हैं."

पीआरसीएआई के अध्यक्ष कुणाल किशोर ने कहा, "प्रतिष्ठा आज कम्युनिकेशन से बढ़कर रणनीति बन गई है, जो बोर्डरूम में विश्वास, मार्केट में विश्वसनीयता और विश्व मंच पर प्रभाव लाती है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Government, Government Role In India Global Rise, India Global Rise, CEO
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com