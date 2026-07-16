India-US Trade Deal पर कॉमर्स सेक्रेटरी ने दिया सबसे बड़ा अपडेट, जानिए कब तक फाइनल होगा ये समझौता

वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापार समझौते (Framework Trade Deal) को लेकर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक अपडेट सामने आया है. वाणिज्य सचिव (Commerce Secretary) राजेश अग्रवाल ने NDTV (NDTV) को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भरोसा जताया है कि दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण डील को लेकर सहमति बन चुकी है और इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा.

अमेरिका द्वारा हाल ही में ब्राजील की कुछ वस्तुओं पर 25% टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने के फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर शुल्क नीतियों को लेकर अनिश्चितता एक बार फिर बढ़ गई है. हालांकि, वाणिज्य सचिव ने साफ किया कि इस वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत पूरी तरह आश्वस्त है कि साल 2026 के अंत से पहले भारत-अमेरिका फ्रेमवर्क ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे.

दोनों देशों के बीच बनी 'क्लियर अंडरस्टैंडिंग'

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इंटरव्यू के दौरान बातचीत की प्रगति पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क डील को लेकर बेहद साफ और स्पष्ट समझ (Clear Understanding) बन गई है. भारत और अमेरिका, दोनों को ही एक-दूसरे की उम्मीदें (Expectations) अच्छी तरह पता हैं और दोनों पक्ष उन उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस साल यह डील साइन हो जाएगी, तो उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा, 'बिल्कुल, हमारा अनुमान यही है कि एक सही समय आने पर दोनों देशों के बीच यह समझौता साइन हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के भीतर हम इस दिशा में जरूर कामयाब होंगे.'

बातचीत बेहद सकारात्मक, चीजें सही दिशा में: प्रमुख वार्ताकार

इस व्यापार समझौते में भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार (Chief Negotiator) दर्पण जैन ने भी NDTV से बातचीत में वाणिज्य सचिव के दावों की पुष्टि की. दर्पण जैन ने बताया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत का दौर बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है.

दर्पण जैन के मुताबिक, 'पिछले ही महीने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) भारत दौरे पर आए थे. उस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हमारी पूरी टीम के साथ उनकी उच्च स्तरीय और काफी सकारात्मक बातचीत हुई थी. हमारा डिस्कशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. हम अमेरिकी पक्ष के साथ बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं और चीजें बेहद सुचारू (Smoothly) ढंग से आगे बढ़ रही हैं.'

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