विज्ञापन
विशेष लिंक

Thalinomics: एक महीने में दाल और प्‍याज के रेट घटे, जानिए कितनी सस्‍ती हो गई वेज और नॉनवेज थाली

मांसाहारी थाली की लागत, शाकाहारी थाली की तुलना में कम गिरी है क्योंकि ब्रॉयलर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 6 फीसदी की मामूली गिरावट आई.

Read Time: 2 mins
Share
Thalinomics: एक महीने में दाल और प्‍याज के रेट घटे, जानिए कितनी सस्‍ती हो गई वेज और नॉनवेज थाली

अक्टूबर में घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 17 फीसदी और 12 फीसदी की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट है. यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई. क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि आलू की कीमतों में 31 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि रबी सीजन 2024-25 में उत्पादन पिछले साल की तुलना में 3-4 फीसदी बढ़ा है, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी बाजारों से अधिक आपूर्ति के कारण टमाटर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी की गिरावट आई है.

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा के अनुसार, नवंबर से बाजार में खरीफ फसल की आवक से पहले, रबी सीजन 2024-25 के स्टॉक की आपूर्ति में वृद्धि के कारण प्याज की कीमतों में गिरावट आई है. शर्मा ने बताया, 'दालों की कीमतों में भी गिरावट देखी गई, जिसे बंगाल चना, पीली मटर और काले चने की आवक में वृद्धि का समर्थन प्राप्त हुआ है. मध्यम अवधि में, प्याज की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अगस्त और सितंबर में अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की रोपाई में देरी हुई है, जिससे उपज संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं.'

रबी की शुरुआती फसल की कम आपूर्ति के कारण नवंबर में आलू की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन दिसंबर के मध्य तक कोल्ड स्टोरेज द्वारा अपना स्टॉक निकालने के बाद कीमतों में कमी आ सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, खरीफ की निरंतर आवक के बीच टमाटर की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है.

मांसाहारी थाली की लागत, शाकाहारी थाली की तुलना में कम गिरी है क्योंकि ब्रॉयलर की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 6 फीसदी की मामूली गिरावट आई. ब्रॉयलर की कीमत मांसाहारी  थाली की लागत का लगभग आधा हिस्सा है. हालांकि, सब्जियों और दालों की कम कीमतों ने कुल लागत को कम करने में मदद की.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thalinomics, CPI Inflation, Inflation In October, Inflation Report
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com