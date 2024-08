भारत की आर्थिक आज़ादी को ठेस पहुंचाने की कोशिश है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट : महेश जेठमलानी

भारत के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए ताज़ातरीन दावों को 'बेबुनियाद' करार देते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग के आरोप पहले भी भारत के बाज़ार को बिगाड़ने की कोशिश थी, और अब भी हैं. महेश जेठमलानी ने यह भी साफ़-साफ़ कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च देश के दुश्मनों से मिला हुआ है, और मार्क किंगडन और उसकी पत्नी एनला चैंग के इशारों पर काम कर रहा है.

NDTV से बातचीत में महेश जेठमलानी ने साफ़ कहा, "DRI से पूरी तरह क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी उन्हीं आरोपों को दोहराया गया है... यह हिंडनबर्ग की तरफ से सिर्फ़ SEBI के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से बचने की कोशिश है, जो हिंडनबर्ग को भेजा गया था... SEBI को खुदरा निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही इस जांच का आदेश दिया था..."

महेश जेठमलानी ने कहा, "हिंडनबर्ग ने SEBI के नोटिस का जवाब देने की बजाय SEBI प्रमुख पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए, जो पूरी तरह बेबुनियाद हैं... इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने पिछली रिपोर्ट मुनाफ़ा कमाने के अलावा भारत के बजट का असर बिगाड़ने और बाज़ार को खराब करने के उद्देश्य से ही जारी की थी... इस बार भी रिपोर्ट बजट के आसपास ही जारी की गई है, सो, यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को धक्का देने की कोशिश है..."

जाने-माने वकील ने दावा किया कि वे सब देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग को यह काम मार्क किंगडन और उनकी पत्नी एनला चैंग ने सौंपा था. महेश जेठमलानी ने फिर कहा, "चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक एनला चैंग के ख़िलाफ़ बेहद गंभीर आरोपों को लेकर अमेरिकी संसद ही जांच कर रही है..."

अदाणी ग्रुप ने खारिज किए हिंडनबर्ग के आरोप

इस बीच, अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए नए आरोपों को अदाणी समूह ने 'दुर्भावनापूर्ण' करार दिया और पूरी तरह खारिज कर दिया है. एक एक्सचेंज फाइलिंग में अदाणी ग्रुप ने साफ़ कहा है कि SEBI प्रमुख या उनके पति के साथ समूह का कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है.

ध्यान रहे, पिछले महीने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी SEBI ने हिंडनबर्ग और उसके मालिक नाथन एंडरसन को कारण बताओ नोटिस भेजकर SEBI एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ़ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन्स तथा SEBI के कोड ऑफ़ कंडक्ट फ़ॉर रिसर्च एनैलिस्‍ट रेगुलेशन्स के उल्लंघन का आरोप लगाया था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)