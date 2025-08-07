विज्ञापन
विशेष लिंक

नए IPO से बाजार हुआ गुलजार, पैसा रखें तैयार, ये हैं इस हफ्ते में आने वाले टॉप 5 आईपीओ...

8 अगस्त 2025 से एएनबी मेटल कास्ट आईपीओ की शुरूआत हो रही है. इस आईपीओ में आप 12 अगस्त तक पैसा लगा सकते हैं. कंपनी इसके लिए 32 लाख फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है.

Read Time: 3 mins
Share
नए IPO से बाजार हुआ गुलजार, पैसा रखें तैयार, ये हैं इस हफ्ते में आने वाले टॉप 5 आईपीओ...
  • इस हफ्ते बाजार में 5 बड़े आईपीओ आने वाले हैं जो निवेशकों की वॉचलिस्ट में शामिल होने चाहिए
  • हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का प्राइस बैंड 65 से 70 रुपये रखा गया है और ये 130 करोड़ रुपये जुटाएगा
  • जेसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ 7 अगस्त से खुल रहा है, जिसमें 139 से 147 रुपये के प्राइस बैंड के शेयर होंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए इस हफ्ते आईपीओ की लाइन लगी हुई है. कह सकते हैं कि आईपीओ के मामले में इस हफ्ते बाजार गुलजार रहने वाला है. इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों की लिस्टिंग भी हो चुकी है, जिसमें एनएसडीएल के साथ लक्ष्मी इंडिया कंपनी शामिल हैं. एनएसडीएल के आईपीओ को बाजार में अच्छा रिस्पांस मिला था. इस खबर में आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 बड़े आईपीओ इस हफ्ते बाजार में दस्तक देने जा रहे हैं, जो आपकी वॉचलिस्ट में होने चाहिए.

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ

सबसे पहले बात करते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में. इस आईपीओ को आज आखिरी दिन है. आईपीओ की शुरूआत 5 अगस्त को हुई थी. कंपनी ने आईपीओ के लिए 65 रुपये से 70 रुपये के बीच प्राइस बैंड को रखा है. साथ ही इसके जरिए कंपनी 130 करोड़ रुपये जुटाना है. कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा.

जेसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ

दूसरे नंबर पर है जेसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ. इस आईपीओ की शुरूआत 7 अगस्त से हो रही है, जो 11 अगस्त तक खुलेगा. प्राइस बैंड की बात करें तो ये 139 रुपये से लेकर 147 रुपये तक है. एल लॉट में कम से कम 102 शेयर हैं. इसका मतलब ये कि निवेशकों को कम से कम एक लॉट लेना होगा. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3600 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है.

सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स आईपीओ

सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स के आईपीओ की शुरूआत 7 अगस्त से हो रही है, जो 11 अगस्त तक चलेगी. इसका प्राइस बैंड 114 रुपये से लेकर 120 रुपये रखा गया है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 34.83 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश में है. आईपीओ का लगभग 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रखा गया है.

एएनबी मेटल कास्ट आईपीओ

8 अगस्त 2025 से एएनबी मेटल कास्ट आईपीओ की शुरूआत हो रही है. इस आईपीओ में आप 12 अगस्त तक पैसा लगा सकते हैं. कंपनी इसके लिए 32 लाख फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है. प्राइस बैंड 148 रुपये से लेकर 156 रुपये के बीच में रखा गया है.

ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ

ऑल टाइम प्लास्टिक्स 400 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच अपना आईपीओ लाई है. प्राइस बैंड 60 रुपये से 275 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. 14 अगस्त 2025 को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयर को लिस्ट किया जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Upcoming IPOs This Week, NSDL IPO Listing, Highway Infrastructure IPO, Bhadora Industries IPO, Sebi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com