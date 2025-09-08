विज्ञापन
विशेष लिंक

अगस्त में बढ़ी गाड़ियों की खुदरा बिक्री, 2.84% बढ़कर 19,64,547 यूनिट रही: फाडा

August Auto ales India: FADA ने माना कि GST 2.0 रिफॉर्म्स की वजह से ग्राहकों ने उम्मीद की थी कि गाड़ियों की कीमतें और कम हो सकती हैं. इसी वजह से कई लोगों ने अपनी खरीदारी सितंबर तक रोक दी.

Read Time: 2 mins
Share
अगस्त में बढ़ी गाड़ियों की खुदरा बिक्री, 2.84% बढ़कर 19,64,547 यूनिट रही: फाडा
GST 2.0 Impact: त्योहारों और टैक्स रिफॉर्म्स के चलते ऑटो सेक्टर की रफ्तार बढ़ गई है.
नयी दिल्ली:

भारत में अगस्त 2024 में गाड़ियों की खरीददारी ने रफ्तार पकड़ी है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने वाहनों की कुल रिटेल सेल 2.84 प्रतिशत बढ़कर 19,64,547 यूनिट रही. पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 19,10,312 यूनिट था.

पैसेंजर व्हीकल की सेल में मामूली बढ़त

अगस्त 2024 में पैसेंजर व्हीकल की रिटेल सेल 0.93 प्रतिशत बढ़कर 3,23,256 यूनिट रही. पिछले साल इसी महीने यह 3,20,291 यूनिट थी.

टू-व्हीलर की डिमांड में तेजी

दो पहिया गाड़ियों की बिक्री में भी हल्की बढ़त देखने को मिली. अगस्त में टू-व्हीलर सेल 2.18 प्रतिशत बढ़कर 13,73,675 यूनिट रही. FADA का कहना है कि इस बढ़त की वजह त्योहारों की शुरुआत रही. ओणम और गणेश चतुर्थी ने लोगों को खरीदारी के लिए उत्साहित किया. हालांकि, उत्तर भारत में ज्यादा बारिश और बाढ़ से ग्रामीण इलाकों में मांग थोड़ी धीमी रही.

जीएसटी 2.0 का असर

FADA ने माना कि ऐतिहासिक GST 2.0 रिफॉर्म्स की वजह से ग्राहकों ने उम्मीद की थी कि गाड़ियों की कीमतें और कम हो सकती हैं. इसी वजह से कई लोगों ने अपनी खरीदारी सितंबर तक रोक दी.

कमर्शियल और थ्री-व्हीलर सेल

अगस्त 2024 में कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 8.55 प्रतिशत बढ़कर 75,592 यूनिट पर पहुंच गई. वहीं थ्री-व्हीलर सेगमेंट की सेल 2.26 प्रतिशत घटकर 1,03,105 यूनिट रही.

फाडा का बयान

FADA के प्रेसिडेंट सी एस विग्नेश्वर ने कहा कि अगस्त पारंपरिक तौर पर त्योहारों की खुशियों की शुरुआत का महीना होता है. ओणम और गणेश चतुर्थी ने मार्केट को मजबूती दी. उन्होंने माना कि GST 2.0 की वजह से डिमांड थोड़ी आगे खिसकी है, लेकिन आने वाला फेस्टिव सीजन बाजार को और मजबूती देगा. साथ ही उन्होंने गाड़ियों पर GST रेट कटौती का स्वागत किया.

इस रिपोर्ट से साफ है कि त्योहारों और टैक्स रिफॉर्म्स के चलते ऑटो सेक्टर की रफ्तार बढ़ गई है. सितंबर और आगे आने वाले फेस्टिव सीजन में बिक्री में और उछाल की उम्मीद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com