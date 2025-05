धारावी के बदलाव की राह साफ, मास्टर प्लान को मिली हरी झंडी, अदाणी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करेंगे बड़ा डेवलपमेंट

मुंबई के बीचों-बीच बसे धारावी इलाके के बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है. बुधवार, 28 मई को महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी. यह जानकारी अधिकारियों ने दी है.यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई एक समीक्षा बैठक में लिया गया.

अदाणी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार का साझा प्रोजेक्ट

धारावी का पुनर्विकास एक खास ज्वॉइंट वेंचर (Joint Venture) के तहत किया जाएगा, जो अदाणी ग्रुप (Adani Group) और महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Government) मिलकर बना रहे हैं. इसके लिए एक विशेष कंपनी (Special Purpose Vehicle) बनाई गई है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालेगी.

हर मूल निवासी को मिलेगा घर

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि धारावी के हर मूल निवासी को घर मुहैया कराया जाएगा. सभी निवासियों को पुनर्विकास के लिए पात्र माना जाएगा, हालांकि पात्रता के नियम अलग-अलग हो सकते हैं.

स्थानीय कामगारों और बिजनेस को प्राथमिकता

देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि धारावी में रहने वाले स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को सबसे पहले बसाया जाए. उन्होंने कहा कि धारावी एक अनोखा आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है, और इसका मूल स्वरूप इस बदलाव में बना रहना चाहिए.

पर्यावरण और इकोनॉमी का भी ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ और एकीकृत तरीके से किया जाना चाहिए. धारावी की आर्थिक गतिविधियां बहुत अहम हैं, इसलिए उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.

इस बैठक के दौरान धारावी पुनर्विकास परियोजना(Dharavi Redevelopment) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास ने पूरे प्लान की डिटेल प्रेजेंटेशन दी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी विभागों को जरूरी मंजूरी जल्द देने के निर्देश दिए.



