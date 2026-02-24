Gold Silver Price Today, 24 February 2026 Live Updates : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज(MCX) पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला सोना ₹1,61,668 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी भी पीछे नहीं है और 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी ₹2,65,350 प्रति किलो के आसपास है. कीमतों में आई इस तूफानी तेजी ने आम आदमी के लिए गहने खरीदना मुश्किल कर दिया है.सोने और चांदी की कीमतों में मचे कोहराम के बीच निवेशकों और खरीदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि वे सोने-चांदी की कीमतों और बढ़ते आयात पर लगातार नजर रख रहे हैं. वित्त मंत्री का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही खरीदारी की वजह से कीमतों में यह उछाल दिख रहा है.

अगर आप भी शादी-ब्याह के सीजन के लिए गहने खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सोने-चांदी का ताजा रेट पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको दिल्ली, मुंबई और आपके शहर के सर्राफा बाजार में आज यानी 24 फरवरी को सोने चांदी के ताजा भाव के साथ 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतें बताएंगे. इसके साथ ही, बताएंगे कि क्या यह खरीदारी का सही समय है या अभी दाम और गिरेंगे, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट्स की राय और आने वाले दिनों का अनुमान भी शामिल होगा. सोने-चांदी की पल-पल की अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

LIVE Updates of Gold and Silver Prices Today 24 February 2026 (Aaj Sone Chandi Ka Bhav):