सोना-चांदी सस्‍ता हुआ या महंगा? मार्केट खुलते ही ये भी एक बड़ी जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है. आज सोमवार को जब 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद घरेलू कमोडिटी मार्केट खुला तो MCX पर सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. सुबह 9:05 बजे के करीब MCX पर जून डिलीवरी वाला सोना 0.91 फीसदी की गिरावट के साथ 1,48,309 रुपये/10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा था. वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी 1.18 फीसदी की गिरावट के साथ 2,29,750 रुपये/किलो के भाव पर ट्रेड कर रही थी.

लॉन्‍ग वीकेंड से पहले सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई थी. 2 अप्रैल, गुरुवार को MCX पर चांदी 4.9 फीसदी से ज्‍यादा गिरकर 2,27,694 रुपये/ किलो के भाव पर क्‍लोज हुई थी. वहीं सोना भी 2.67% गिरकर 1,46,091 रुपये/ 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था.

कीमतों में उतार-चढ़ाव क्‍यों?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्‍म होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं पर दिख रहा है. युद्ध की स्थिति में वैसे तो सोने-चांदी की कीमतों में उछाल दिखना चाहिए था, लेकिन निवेशक अब सुरक्षित निवेश के तौर पर अमेरिकी डॉलर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे सोने की तेजी पर थोड़ी लगाम भी लगी है.



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