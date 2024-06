गौतम अदाणी फिर बने एशिया के सबसे रईस शख्स, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा

अरबपति व्यवसायी गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने सबसे रईस भारतीय (Richest Indian) का दर्जा हासिल करते हुए रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को पीछे छोड़ दिया है. ब्लूमबर्ग के अरबपति इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) में अब 11वें स्थान पर मौजूद गौतम अदाणी एशिया के भी सबसे रईस शख्स बन गए हैं, जबकि मुकेश अंबानी इसी सूची में 12वें पायदान पर हैं.

इस इंडेक्स के अनुसार, अदाणी ग्रुप के चेयरमैन की नेटवर्थ शनिवार को शाम 6 बजे 111 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹9,26,159 करोड़) थी, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 109 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹9,09,471 करोड़) थी. समूह की कंपनियों के शेयरों में आए उछाल के चलते अदाणी ने अंबानी को पीछे छोड़ा है.

इस हफ़्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को गौतम अदाणी के समूह की शेयर बाज़ारों में लिस्टेड 10 कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप करीब ₹18 लाख करोड़ के पार पहुंच गया. इंडेक्स के मुताबिक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी फिलहाल एशिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति हैं.

Bloomberg Billionaires Index में पहले स्थान पर फ्रांस के बर्नार्ड आरनॉल्ट हैं, जिनकी नेटवर्थ 207 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹17,27,161 करोड़) है. वहीं, सूची में 203 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹16,93,786 करोड़) की नेटवर्थ के साथ एलन मस्क दूसरे पायदान पर हैं. इस इंडेक्स में दूसरे से 10वें स्थान तक मौजूद हर शख्स अमेरिकी नागरिक है.

इसी हफ़्ते, अदाणी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदाणी ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा था, "ग्रुप के सामने बीते साल जो चुनौतियां आई थीं, उनसे ग्रुप का संकल्प और मज़बूत ही हुआ... ग्रुप के सामने आगे असीमित संभावनाएं हैं और मैं आपको यह बता सकता हूं कि अदाणी ग्रुप आज पहले से कहीं ज्यादा मज़बूत है..."

उन्होंने कहा था, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा समूह को क्लीन चिट दिए जाने से हमारी ऑपरेशनल एक्सीलेंस और पारदर्शी डिस्क्लोज़़र्स के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई... यह बात सिर्फ़ बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने ही नहीं, ग्लोबल निवेशकों ने भी सही ठहराई... जिस तूफ़ान ने हमारा इम्तिहान लिया था, वही हमारी मज़बूती की वजह बना..."

Bloomberg Billionaires Index दुनिया की सबसे रईस शख्सियतों की दैनिक रैंकिंग है. न्यूयॉर्क में प्रत्येक कारोबारी दिन की समाप्ति पर आंकड़े अपडेट किए जाते हैं.

