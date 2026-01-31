विज्ञापन
Budget 2026: बजट डे पर क्या रहेगा वित्त मंत्री का शेड्यूल, यहां जानें सबकुछ

Budget 2026: बजट डे पर वित्त मंत्री का दिन पूरी तरह तय कार्यक्रम के मुताबिक चलता है. सुबह राष्ट्रपति से मुलाकात से लेकर संसद में भाषण और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, हर कदम देश की आर्थिक दिशा तय करने से जुड़ा होता है.

Budget 2026: बजट डे पर क्या रहेगा वित्त मंत्री का शेड्यूल, यहां जानें सबकुछ

Budget 2026: बजट डे भारत में हर साल एक खास दिन होता है ,जब वित्त मंत्री संसद में आम बजट पेश करती हैं. इस दिन वित्त मंत्री का पूरा कार्यक्रम सुबह से शाम तक पहले से तय होता है. बजट पेश करना सिर्फ संसद में भाषण देना नहीं है, बल्कि इसके पहले कई औपचारिकताएं और पारंपरिक कार्यक्रम भी होते हैं. आइए जानते हैं कि बजट डे पर वित्त मंत्री का दिन कैसे बीतता है.

बजट डे पर वित्त मंत्री का पूरा शेड्यूल 

  • सुबह की शुरुआत

सुबह 8:45 बजे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) से निकलकर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी.

सुबह 9:15 बजे: राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें बजट की जानकारी देंगी और बजट पेश करने की औपचारिक मंजूरी लेंगी. यह संवैधानिक परंपरा का हिस्सा है. इसके बाद वित्त मंत्री और उनकी टीम थोड़ी देर के लिए फोटो शूट भी करते हैं, जो हमेशा मीडिया में दिखाई देता है।

  • संसद से पहले की तैयारी

सुबह 10:00 बजे: वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी हैं और वहां कैबिनेट की विशेष बैठक में शामिल होंगी. इस बैठक में बजट को अंतिम मंजूरी दी जाती है.

  • बजट भाषण

सुबह 11:00 बजे: वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण शुरू करेंगी. इस भाषण में सरकार की आय-व्यय योजना (Income-Expenditure Plan), टैक्स में बदलाव, नई योजनाएं और विकास के बड़े ऐलान शामिल होते हैं. यह भाषण आमतौर पर 1.5 से 2 घंटे तक चलता है.

  • मीडिया से संवाद

दोपहर 3:00 से 4:00 बजे के बीच: बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. यहां वे बजट के मुख्य फैसलों को सरल भाषा में समझाएंगी और मीडिया के सवालों के जवाब देंगी.

बजट डे पर वित्त मंत्री का दिन पूरी तरह तय कार्यक्रम के मुताबिक चलता है. सुबह राष्ट्रपति से मुलाकात से लेकर संसद में भाषण और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, हर कदम देश की आर्थिक दिशा तय करने से जुड़ा होता है. इसलिए यह दिन सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि पूरे दिन चलने वाली एक अहम राष्ट्रीय प्रक्रिया है.

