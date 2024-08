MSCI के फ़ैसले के बाद अदाणी ग्रुप में बढ़ीं विदेशी निवेश की संभावनाएं

अदाणी समूह (Adani Group) के लिए बेहद अच्छी ख़बर ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI Inc की तरफ़ से आई, जब उन्होंने अपनी समीक्षा में अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को शामिल करने का फ़ैसला किया. इंडेक्स प्रोवाइडर के मुताबिक, यह फ़ैसला ग्रुप की हालिया स्थिति को देखकर लिया गया है. गौरतलब है कि जनवरी, 2023 में अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से वापसी कर रहे अदाणी समूह को इस फ़ैसले से लाभ मिलने की संभावना है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की प्रमुख माधबी पुरी बुच तथा उनके पति धवल बुच के ख़िलाफ़ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए ताज़ातरीन आरोपों को बाज़ार द्वारा नकार दिए जाने के अगले ही दिन MSCI की समीक्षा सामने आई है. गौरतलब है कि पिछले डेढ़ साल के दौरान अदाणी समूह ने शुरुआती झटकों के बावजूद बहुत तेज़ी से शानदार वापसी की है.

इस दौरान ग्रुप ने रकम जुटाई है, विस्तार योजनाओं की गति बढ़ाई है, और निवेशकों के बीच भरोसे को बहाल करने में कामयाबी हासिल की है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स के लिए फ़ंड जुटाने की खातिर लाए गए QIP में निवेशकों ने जमकर निवेश किया है. इश्यू को छह गुणा सब्सक्राइब किया गया और ₹8300 करोड़ के इश्यू आकार के मुकाबले ₹50000 करोड़ से अधिक की मांग देखी गई.

अब इस समीक्षा की बदौलत MSCI कवरेज में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स का वेटेज बढ़ जाएगा. इसी समीक्षा से अदाणी समूह की कंपनियों का वेटेज विदेशी निवेश सीमा के अनुरूप हो जाएगा.

MSCI का यह फ़ैसला ऐसे वक्त में आया है, जब कुछ ही हफ़्ते में अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की खातिर QIP लॉन्च करने जा रही है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों का प्रदर्शन

अदाणी समूह मार्च, 2023 से ही GQG पार्टनर्स, IHC और अन्य लंबे समय तक चलने वाले फ़ंडों सहित कई निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है. भावी समीक्षाओं में अदाणी समूह के शेयरों को शामिल करने के MSCI के ताज़ातरीन कदम से ग्रुप को भी ग्लोबल निवेशकों से धन जुटाने में खासी कामयाबी मिल सकती है.

मंगलवार को भी MSCI सूचकांक की घोषणा के बाद अदाणी समूह के शेयर सकारात्मक रुख के साथ खुले.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)