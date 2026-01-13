iPhone 17 Price : रिपब्लिक डे सेल में आईफोन 17 पर मिल रहा भारी डिस्काउंट! देखें ऑफर्स की पूरी डिटेल

इस साल की शुरुआत में iPhone खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए Flipkart की रिपब्लिक डे सेल (Flipkart Republic Day Sale) काम की साबित हो सकती है. इस सेल में iPhone 17 पर भारी छूट दी जा रही है. कंपनी ने फोन की कीमत में डायरेक्ट बेनेफिट और बैंक ऑफर्स दोनों जोड़े हैं, जिससे कुल बचत काफी हो जाती है.

इस तरह पाएं 8000 का डिस्काउंट

iPhone 17 को लॉन्च के समय 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के साथ 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया था. यही वेरिएंट अब बेस मॉडल है. रिपब्लिक डे सेल में इस फोन पर सबसे पहले 4,000 रुपये का फ्लैट इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है. इस छूट के बाद फोन की कीमत सीधे 74,900 रुपये पर आ जाती है.

इतना ही नहीं, अगर ग्राहक तय बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 4,000 रुपये का और डिस्काउंट मिल सकता है. यह छूट पेमेंट के वक्त लागू होती है. यानी कुल मिलाकर 8,000 रुपये तक की सीधी बचत का मौका है. ध्यान रहे कि यह ऑफर सीमित समय और स्टॉक रहने तक ही उपलब्ध है.

शानदार एक्सचेंज ऑफर

एक्सचेंज करने वालों के लिए भी इसमें फायदा है. पुराने स्मार्टफोन के बदले 3,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. यह रकम फोन की सामान्य एक्सचेंज वैल्यू के अलावा मिलेगी. अगर सभी ऑफर्स को जोड़ दिया जाए तो iPhone 17 की प्रभावी कीमत करीब 70,900 रुपये तक आ सकती है. पुराने iPhone को अच्छे कंडीशन में एक्सचेंज करने पर कीमत और कम हो सकती है.

iPhone 17 के फीचर्स

डिस्प्ले की बात करें तो iPhone 17 में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें HDR10 सपोर्ट मौजूद है. आउटडोर इस्तेमाल के लिए इसमें 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और ओलियोफोबिक कोटिंग भी है, जिससे स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट कम पड़ते हैं. फोन का साइज कॉम्पैक्ट है, जो कुछ यूजर्स को पसंद आएगा, हालांकि बड़े डिस्प्ले चाहने वालों की पसंद अलग हो सकती है.

परफॉर्मेंस के लिए iPhone 17 में A19 Bionic चिपसेट दिया गया है. यह प्रोसेसर TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. इसमें कुल 6 कोर हैं, जिनमें 2 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर शामिल हैं. फोन में 8GB रैम मिलती है और स्टोरेज के लिए 256GB और 512GB के ऑप्शन दिए गए हैं.

कैमरा सेटअप की बात करें तो iPhone 17 में ड्यूल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है. अल्ट्रावाइड कैमरा 8x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है. फ्रंट में 18MP का कैमरा मौजूद है.