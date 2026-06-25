लगातार इन 3 दिनों बंद रहेगा PF पोर्टल, पैसा निकालने में आएगी दिक्कत, निपटा लें जरूरी काम

आपका पीएफ जमा होता है और दो से तीन दिनों में इसमें से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो जल्दी अपना ये काम पूरा कर लें. दरअसल ईपीएफओ ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट दिया है. तकनीकी दिक्कतों और ऑफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल आने वाले तीन दिनों के लिए काम नहीं करेगा. इसलिए अगर जरूरत के लिए आपको पैसा निकालना है तो आज ही अपना काम पूरा कर लें.
⚠️ Important Notice— EPFO (@officialepfo) June 25, 2026
Services on Member Portal, Employer Portal & UMANG App will remain temporarily unavailable from 26–29 June 2026 due to scheduled system migration.
The upgraded system will deliver faster, more reliable and secure services.#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/HUzU9yP13s
कब से कब तक पोर्टल रहेगा बंद?
ईपीएफओ के अनुसार, मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विस 26 जून 2026 की रात 12 बजे से लेकर 28 जून 2026 रात 11.59 तक बंद रहेगी. मतलब साफ है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मेंबर इस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. हालांकि इसके बाद सोमवार यानी 29 जून 2026 की सुबह से सर्विस दुबारा नॉर्मली काम करने लगेगी.
कौन-कौन सी सर्विस पर दिखेगा असर?
इन 3 दिनों के अपग्रेड के समय ईपीएफओ मेंबर पोर्टल की बड़ी डिजिटल सर्विस पूरी तरह से बंद रहेगी. मसलन पीएफ निकालने के लिए कोई नया क्लेम नहीं डाल सकते. बीमारी या शादी के लिए पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा पुरानी कंपनी से नई कंपनी में पीएफ ट्रांसफर की सर्विस भी बंद रहेगी. साथ ही पहले से सब्मिट हुए क्लेम की ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी तीन दिन के लिए रुक जाएगा.
सब्मिट हुए क्लेम, सबसे पहले होंगे क्लियर
हालांकि ईपीएफओ ने कहा है कि दिन लोगों ने इस अपग्रेड पीरियड से पहले अपने क्लेम जमा कर दिए हैं, वो रिजेक्ट नहीं होंगे. पोर्टल दुबार चालू होने पर सबसे पहले उनको ही क्लियर किया जाएगा. साथ ही किसी इमरजेंसी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 14470 पर संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- NPS का फायदा ले चुके कर्मचारियों के लिए बंद हुए UPS के दरवाजे, रेलवे ने साफ की स्थिति, समझें पूरी कैलकुलेशन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं