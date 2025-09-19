अदाणी समूह के साथ करेंगे ज्वाइंट वेंचर, नहीं बेचेंगे भारत में हिस्सेदारी: एमार प्रॉपर्टीज

दुबई स्थित एमार प्रॉपर्टीज ने कहा है कि वह अपनी भारतीय इकाई में हिस्सेदारी नहीं बेचेगी, लेकिन वह अदाणी समूह सहित भारत के बड़े व्यापारिक घरानों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर विचार कर रही है.

एमार प्रॉपर्टीज ने 18 सितंबर को दुबई फाइनेंशियल मार्केट को बताया कि कंपनी अब अपनी भारतीय इकाई में कोई हिस्सेदारी बेचने पर विचार नहीं कर रही है. कंपनी ने कहा, "इसकी जगह वह कंपनी अदाणी समूह सहित भारत में अन्य बड़ी कंपनियों या समूहों के साथ संयुक्त उद्यम पर विचार कर रही है."

दुबई स्थित एमार प्रॉपर्टीज ने 2005 में भारत की एमजीएफ डेवलपमेंट के साथ साझेदारी में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश किया था. उसने संयुक्त उद्यम फर्म एमार एमजीएफ लैंड के माध्यम से लगभग 8,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था.

इसके बाद अप्रैल 2016 में एमार प्रॉपर्टीज ने संयुक्त उद्यम को समाप्त करने का निर्णय लिया. एमार इंडिया के पास दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, मोहाली, लखनऊ, इंदौर और जयपुर में आवासीय और व्यावसायिक स्थानों का एक बड़ा पोर्टफोलियो है.

अदाणी समूह अपनी गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं अदाणी रियल्टी और अदाणी प्रॉपर्टीज के माध्यम से भारतीय रियल एस्टेट बाजार में सक्रिय है. समूह ने मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में एक धारावी सहित कई पुनर्विकास परियोजनाएं हासिल की हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)