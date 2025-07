इनक्यूबेटिंग बिजनेस से अदाणी एंटरप्राइजेज की नई उड़ान, पहली तिमाही में EBITDA 5% बढ़कर 2,800 करोड़ हुआ

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने गुरुवार को बताया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इनक्यूबेटिंग बिजनेस से EBITDA सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर 2,800 करोड़ रुपए हो गया है और इसका योगदान तिमाही नतीजों में बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है.

कंपनी ने 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए 3,786 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड EBITDA और 1,466 करोड़ रुपए का कर से पहले मुनाफा दर्ज किया है. इस दौरान कंपनी की कुल आय 22,437 करोड़ रुपए रही है.

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, "अदाणी एंटरप्राइजेज ने खुद को दुनिया के सबसे सफल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्क्यूबेटर्स में से एक के रूप में स्थापित किया है. हमारे इन्क्यूबेटिंग बिजनेस से EBITDA योगदान में पर्याप्त वृद्धि हमारे ऑपरेशनल मॉडल की ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाती है."

कंपनी ने बताया कि इस मजबूत परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा योगदान एयरपोर्ट बिजनेस का रहा है, जिसके EBITDA में सालाना आधार पर 61 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि हुई है और यह 1,094 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है.

गौतम अदाणी ने कहा, "नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कॉपर प्लांट और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी लैंडमार्क एसेट्स के चालू होने के साथ, हम अगली पीढ़ी के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाने के अपने मिशन को गति दे रहे हैं. यह ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप और तकनीकी रूप से एडवांस है तथा भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं."

कंपनी ने कहा कि तिमाही के नतीजे मुख्य रूप से ट्रेड वॉल्यूम में कमी और आईआरएम और वाणिज्यिक खनन के इंडेक्स प्राइस में उतार-चढ़ाव के कारण प्रभावित हुए.

जून तिमाही के दौरान अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) को नए 3.3 मेगावाट WTG मॉडल के लिए 300 मेगावाट का पहला बाहरी ऑर्डर प्राप्त हुआ.

ANIL ने भारत के सबसे बड़े 5.2 मेगावाट पवन टर्बाइनों में से 1 गीगावाट की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है. इसने भारत के पहले ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को भी चालू किया है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख मील का पत्थर है.

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL-एयरपोर्ट्स) ने तिमाही में विकास के लिए वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करने के लिए छह हवाई अड्डों और MIAL में ECB और प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग के माध्यम से 1.75 बिलियन डॉलर जुटाए हैं.

AEL ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का परिचालन शुरू हो जाएगा, जो उसकी परियोजना निष्पादन क्षमताओं को दर्शाता है. इससे EBITDA अनलॉक और दीर्घकालिक मूल्य सृजन होगा.

