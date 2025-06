‘12 महीने में दुनिया बदली’: गौतम अदाणी ने बताया मिडिल ईस्ट की लड़ाई कैसे अर्थव्यवस्था पर डाल रही असर 

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार, 24 जून को अदाणी एंटरप्राइजेज की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित किया. उन्होंने अडानी समूह के शेयरहोल्डर्स की 33वीं वार्षिक आम बैठक में अपने संबोधन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर और एयर इंडिया विमान दुर्घटना को याद करते हुए सलामी और नमन के साथ की.

शेयरहोलडर्स को अपने संदेश में, गौतम अदाणी ने कहा कि पिछले 12 महीनों में दुनिया बहुत बदल गई है. उन्होंने कहा, “पिछले 12 महीनों में हमारे आसपास की दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है. 60 से अधिक देशों में चुनाव हुए, सीमाएं फिर से बनाई गईं, गठबंधनों का परीक्षण किया गया और अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं. मिडिल ईस्ट में, युद्ध ने इनर्जी और लॉजिस्टिक पर छाया डालना जारी रखा है."

उन्होंने आगे कहा, "यूरोप में, आर्थिक आत्मविश्वास लड़खड़ा गया. अमेरिका के सामने चुनौतियां थीं और फिर भी इस शोर के बीच, भारत अलग खड़ा रहा और किसी भी अन्य प्रमुख देश की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा. यह कोई संयोग नहीं है. यह इरादे और नीति की दूरदर्शिता का परिणाम है. मैं इसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत सरकार ने, केंद्र और राज्यों दोनों में, वास्तव में ऐतिहासिक परिवर्तन की नींव रखी है."

इस मौके पर चेयरमैन अदाणी ने अपनी मां को भी याद किया. उन्होंने कहा, "एक युवा के रूप में, मैंने अपनी मां को एक गाइडिंग स्टार के रूप में देखा. मुझे याद है कि वह अक्सर कहा करती थीं कि इतिहास उन नाविकों को याद नहीं रखता जो शांत पानी में नाव खेते हैं. यह उन्हें याद रखता है जो भयंकर तूफानों से लड़ते हैं और फिर भी घर लौट आते हैं."

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "तूफानों और लगातार जांच के बावजूद भी, अदाणी समूह कभी पीछे नहीं हटा है. इसके बजाय, हमने साबित कर दिया है कि सच्चा नेतृत्व चमकते धूप में नहीं बनता है. इसका निर्माण संकट की आग में होता है."

