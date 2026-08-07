E20 फ्यूल क्या सच में गाड़ियों को पहुंचा रहा नुकसान? जानें रिसर्च में कौन-कौन सी बड़ी बात आई सामने

EBMS (E20 पेट्रोल) में नमी और क्लोराइड को लेकर हाल में आई मीडिया रिपोर्टों के बीच, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पूरी EBMS सप्लाई चेन में एक अतिरिक्त और गहन टेस्टिंग अभियान चलाया है. जांच के नतीजों से यह बात फिर साबित हुई है कि ईंधन की क्वालिटी तय मानकों के दायरे में ही है. OMCs का कहना है कि कुछ दावों के उलट, बड़े पैमाने पर और वैज्ञानिक तरीके से की गई टेस्टिंग से ईंधन में मिलावट या किसी तरह की चिंताजनक बात का कोई सबूत नहीं मिला है.

एक बयान में, OMCs ने सभी ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि वे ईंधन की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं. साथ ही, अगर कोई ऐसी समस्या आती है जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस या ग्राहकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है, तो वैज्ञानिक जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के ज़रिए उसे तुरंत ठीक किया जाता है.

क्लोराइड की हो रही है मॉनिटरिंग

बयान के मुताबिक, भारत सरकार ने पेट्रोल में मिलाने वाले इथेनॉल के लिए क्लोराइड का कड़ा मानक तय किया है और पूरी सप्लाई चेन में इसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया है. देश भर में रिफाइनरियों, डिस्टिलरियों, डिपो/टर्मिनलों और रिटेल आउटलेट्स समेत सप्लाई चेन के कई पॉइंट्स पर क्लोराइड की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे यह पक्का होता है कि पूरी सप्लाई चेन में क्वालिटी लगातार बनाए रखी जा रही है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि उन्होंने हर रिटेल आउटलेट पर दिन में 8-12 बार पानी के प्रवेश (water-ingress) और डेंसिटी की टेस्टिंग करके निगरानी को और मज़बूत किया है. अलग-अलग जगहों पर मोबाइल फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब भी तैनात की गई हैं, और क्वालिटी के सबसे ऊंचे मानकों को सुनिश्चित करने के लिए फ्यूल लैब्स के ज़रिए टेस्ट के नतीजों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जा रही है.

सप्लाई चेन में टेस्टिंग के इन कई स्तरों वाले और मजबूत तरीकों ने हमारे ईंधन की क्वालिटी के सबसे ऊंचे मानकों की पुष्टि की है.

पेट्रोल में क्लोराइड का लेवल 1 ppm से काफी कम

OMC के अनुसार, अलग-अलग रिफाइनरियों से रैंडम तरीके से चुने गए 100 से ज्यादा पेट्रोल सैंपल की टेस्टिंग से पुष्टि हुई है कि क्लोराइड की मात्रा लगातार कम बनी हुई है; सभी सैंपल में यह लेवल 1 ppm या उससे कम पाया गया. यह भारत की मज़बूत रिफाइनिंग और डिस्पैच प्रोसेस में शामिल क्वालिटी चेक की लगातार प्रभावशीलता को दिखाता है.

डिस्टिलरी से शुद्ध इथेनॉल

डिस्टिलरी से सप्लाई किए जाने वाले इथेनॉल जो ब्लेंडिंग का मुख्य हिस्सा है, उसमें भी क्लोराइड का लेवल तय स्पेसिफिकेशन से काफी कम पाया गया है, जो प्रोडक्शन स्टेज पर मज़बूत क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को दिखाता है. OMC का कहना है कि OMC और CHT के सदस्यों वाली एक खास टास्क फोर्स ने पिछले 10 दिनों में देश भर की 80 डिस्टिलरी से इथेनॉल सैंपल की जांच की है और सभी सैंपल में क्लोराइड की मात्रा 3 ppm से कम थी.

पानी के रिसाव की जांच

OMC (ऑयल मार्केटिंग कंपनियों) के अनुसार, लगभग 90,000 RO (रिटेल आउटलेट्स) ने ज़मीन के नीचे बने स्टोरेज टैंकों की ज़रूरी जांच और निगरानी शुरू कर दी है. RO पर मौजूद इन टैंकों की हर दिन 8-12 बार जांच की जा रही है और अब तक इनमें पानी के रिसाव का कोई मामला सामने नहीं आया है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि वे ग्राहकों को भरोसा दिलाती हैं कि ईंधन की क्वालिटी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पूरी सप्लाई चेन में लगातार क्वालिटी की निगरानी की जाती है, और जहाँ भी कोई कमी या गड़बड़ी पाई जाती है, वहाँ तुरंत और ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं.

OMC का कहना है कि ग्राहकों को बिना किसी झिझक के E20 पेट्रोल का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, क्योंकि OMC नेटवर्क के ज़रिए सप्लाई किया जाने वाला ईंधन तय क्वालिटी मानकों के अनुरूप होता है. साथ ही, सप्लाई चेन के हर चरण पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए मज़बूत क्वालिटी एश्योरेंस और निगरानी सिस्टम भी काम करते हैं.

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