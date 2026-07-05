Dividend Stocks: इस हफ्ते कमाई का शानदार मौका, Nestle, Titan, BSE समेत कई कंपनियां देंगी डिविडेंड, नोट कर लें रिकॉर्ड डेट

Dividend Stocks July 2026: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और डिविडेंड से कमाई करना चाहते हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए खास हो सकता है. इस हफ्ते नेस्ले इंडिया, टाइटन, बीएसई, जेएसडब्ल्यू स्टील और सन फार्मा जैसी कई बड़ी कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही हैं. अगर आपके पास इन कंपनियों के शेयर रिकॉर्ड डेट तक होंगे, तभी आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा. ऐसे में रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड से जुड़ी हर डिटेल जानना आपके लिए जरूरी है.

Nestle India देगी स्पेशल डिविडेंड

नेस्ले इंडिया (Nestle India) ने अपने निवेशकों के लिए 1 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 2 रुपये का स्पेशल डिविडेंड घोषित किया है. कंपनी यह भुगतान अपने रिटेन्ड अर्निंग्स यानी बची हुई कमाई से करेगी. कंपनी ने बताया है कि यह स्पेशल डिविडेंड 30 जुलाई 2026 से दिया जाएगा. इसी दिन वित्त वर्ष 2025-26 का फाइनल डिविडेंड भी दिया जाएगा, जिसे कंपनी की सालाना बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. इस डिविडेंड का फायदा उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिनका नाम 10 जुलाई 2026 की रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के रिकॉर्ड में होगा.

टाइटन कंपनी भी बांटेगी 15 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड

टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी (Titan Company) ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है. यानी कंपनी 1500 प्रतिशत के हिसाब से डिविडेंड दे रही है. इस डिविडेंड की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों 9 जुलाई 2026 हैं. अगर आप इस डिविडेंड का फायदा लेना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर आपके डीमैट खाते में होने चाहिए.

BSE के निवेशकों को मिलेगा 10 रुपये प्रति शेयर

स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड (BSE Limited) ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है. यह 500 प्रतिशत के बराबर है. कंपनी की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों 10 जुलाई 2026 हैं. रिकॉर्ड डेट तक जिन निवेशकों के पास BSE के शेयर होंगे, उन्हें इस डिविडेंड का लाभ मिलेगा.

JSW Steel देगी 7.10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड

जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 7.10 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है. यानी कंपनी 710 प्रतिशत के हिसाब से डिविडेंड दे रही है. इस डिविडेंड की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों 7 जुलाई 2026 तय की गई हैं. रिकॉर्ड डेट तक शेयर रखने वाले निवेशकों को ही इसका फायदा मिलेगा.

Sun Pharma देगी 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड

देश की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में शामिल सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज (Sun Pharmaceutical Industries) ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है. यह 500 प्रतिशत के बराबर है. कंपनी की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों 7 जुलाई 2026 हैं. अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर होंगे तो आप भी इस डिविडेंड के हकदार होंगे.

डिविडेंड पाने के लिए क्या जरूरी है?

डिविडेंड का फायदा केवल उन्हीं निवेशकों को मिलता है जिनका नाम रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में शामिल होता है. इसलिए अगर आप इन कंपनियों का डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदना जरूरी है. रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर खरीदने पर इस बार मिलने वाले डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा.



नोट- ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी है. किसी भी तरह के निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)