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दिल्ली-ग्वांगझू डायरेक्ट फ्लाइट कारोबारियों के लिए 'गेम-चेंजर', CTI का दावा- 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा भारत-चीन व्यापार

India-China Trade: CTI के मुताबिक , 6 साल बाद दिल्ली-ग्वांगझू डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस फिर शुरू होने से सफर का समय घटकर 5.5 घंटे रह जाएगा और टिकट किराए में 40% की बचत होगी. जानिए कैसे दिल्ली के व्यापारियों के लिए यह गेम-चेंजर साबित होगा.

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दिल्ली-ग्वांगझू डायरेक्ट फ्लाइट कारोबारियों के लिए 'गेम-चेंजर', CTI का दावा- 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा भारत-चीन व्यापार
Direct Delhi-Guangzhou Flights Resume: 6 साल बाद दिल्ली से ग्वांगझू के लिए सीधी उड़ान शुरू

बीते दिन दिल्ली से चीन के ग्वांगझू शहर के लिए 6 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू हो गई है, जिसे व्यापारियों के संगठन CTI ने भारतीय कारोबारियों के लिए 'गेम-चेंजर' बताया है. CTI के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बेहतर होते बातचीत के माहौल और सीधी कनेक्टिविटी से भारत-चीन का द्विपक्षीय व्यापार 200 बिलियन डॉलर के स्तर को छू सकता है.

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन और भारत के बीच  वार्ता के पॉजिटिव माहौल को देखते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है जो कि 2025 में लगभग 155 बिलियन डॉलर था.

सदर बाजार से चांदनी चौक तक के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार , "ग्वांगझू-दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट का 6 साल बाद शुरू होना भारतीय व्यापारियों के लिए गेम-चेंजर है. ग्वांगझू सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया की फैक्ट्री है. दिल्ली के सदर बाजार, करोल बाग, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, लाजपत राय मार्केट, भागीरथ प्लेस, चावड़ी बाजार, गांधीनगर के 70% इम्पोर्टर्स का माल वहीं से आता है. पिछले 6 सालों से व्यापारियों को वाया हांगकांग, सिंगापुर या कोलकाता होकर जाना पड़ रहा था, जिससे 1 दिन का सफर 2 दिन का हो गया था और टिकट 60-70 हजार तक पहुंच गया था."

दिल्ली-ग्वांगझू डायरेक्ट फ्लाइट्स के 3 बड़े फायदे 

उन्होंने बताया कि दिल्ली-ग्वांगझू डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से ट्रेड और बिजनेस से जुड़े 3 बड़े फायदे होंगे ...

  • पहला, बिजनेस ट्रैवल का समय 8-9 घंटे से घटकर 5.5 घंटे रह जाएगा और लागत 40% तक कम होगी.
  • दूसरा, सैंपल और अर्जेंट पार्ट्स की एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स तेज होगी. व्यापारी सुबह जाकर शाम को फैक्ट्री विजिट कर सकेगा.
  • तीसरा, सप्लाई चेन का भरोसा लौटेगा. यह BRICS समिट के दौरान भारत-चीन बिजनेस नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा संकेत है.

व्यापारियों का बचेगा 40% किराया, 5.5 घंटे में तय होगा सफर

बृजेश गोयल ने आगे कहा कि अभी तक  कारोबारियों को वाया हांगकांग या सिंगापुर होकर लंबा सफर तय करना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की भारी खपत होती थी.  इतना ही नहीं  भारतीय व्यापारी को ग्वांगझू जाने के लिए 65-75 हजार किराया और 18-20 घंटे लगते थे.

डायरेक्ट फ्लाइट से यही 35-45 हजार में 5:30 घंटे में होगा. इससे MSME ट्रेडर्स ज्यादा बार चीन जाकर क्वालिटी चेक और प्राइस नेगोसिएशन कर पाएंगे और कार्गो कॉस्ट भी घटेगी.

यानी 6 साल बाद सीधी उड़ान शुरू होने से व्यापारियों की सबसे बड़ी मुश्किल दूर हो गई है. इससे न सिर्फ कारोबारियों के समय और पैसों की बड़ी बचत होगी, बल्कि छोटे व्यापारी (MSME) भी अब आसानी से चीन जाकर सीधे बातचीत और बिजनेस डील कर सकेंगे.

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