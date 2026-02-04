विज्ञापन
भारत बनेगा ग्लोबल डिफेंस हब: जीत अदाणी ने बताया डिफेंस सेक्टर के लिए ग्रुप का 'मेगा प्लान'

जीत अदाणी ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समूह अपने संचालन को केवल एयरोस्पेस या एमआरओ जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नहीं देख रहा है. रक्षा को भी एक व्यापक क्षेत्र के रूप में देख रहा है.

नई दिल्ली:

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अदाणी ने मंगलवार को कहा कि एयरोस्पेस, विनिर्माण और लोकलाइजेशन में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के साथ ही रक्षा क्षेत्र अदाणी समूह के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरेगा. राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए जीत अदाणी ने कहा कि ग्रुप अपने ऑपरेशंस को एयरोस्पेस या एमआरओ जैसे अलग-अलग हिस्सों में नहीं देख रहा है, बल्कि डिफेंस को एक पूरे सेक्टर के तौर पर देख रहा है.उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया लेकिन बताया कि डिफेंस ग्रुप की भविष्य की ग्रोथ का एक अहम हिस्सा होगा और यह कंपनी और देश दोनों के लिए बहुत जरूरी है.

जीत अदाणी ने कहा,हम सिर्फ एयरोस्पेस और एमआरओ में सेगमेंट के आधार पर काम नहीं करते. हम डिफेंस को समग्र क्षेत्र के तौर पर देख रहे हैं और मैं भविष्य के बारे में ऐसे बयान नहीं देना चाहता कि हम इससे क्या उम्मीद रखते हैं. हाल की घोषणाएं भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने में ग्रुप के मजबूत विश्वास को दिखाती हैं.

इससे पहले अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अदाणी ने कहा कि इटली की दिग्गज कंपनी लियोनार्डो हेलिकॉप्टर्स के साथ मिलकर वे भारत की जमीन पर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, प्रशिक्षण और वर्ल्ड क्लास सपोर्ट एक ही स्थान पर मिलेगा.लियोनार्डो के साथ साझेदारी का ऐलान करते हुए जीत अदाणी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि देश की हेलिकॉप्टर क्षमताएं यहां से मजबूत एवं स्थिर होंगी और पीढ़ियों तक मजबूत रहेंगी.

उन्होंने कहा, भारत के शहर बड़े हो रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और ऐसी क्षमताओं की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. अब समय आ गया है कि हमारे लोग इन सेवाओं का अनुभव इस आश्वासन के साथ करें कि इन्हें भारत में निर्मित, भारत के लिए बनाए गए एक इकोसिस्टम द्वारा तैयार किया जा रहा है.

