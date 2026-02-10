Copper Prices: सोना-चांदी वाले देखते रह गए, कॉपर वाले मौज मार गए, दे रहा इतना रिटर्न

Copper Prices: कमोडिटी मार्केट में इन दिनों बड़ा उतार-चढ़ाव वाला माहौल चल रहा है. जहां एक तरफ सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाइयों के बाद मुनाफावसूली दिखी, वहीं कॉपर अपनी इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी की वजह से निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है. इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कॉपर का जमकर इस्तेमाल हो रहा है. अगर कॉपर को कमोडिटी मार्केट का नया किंग कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी.

Copper Prices

MCX कॉपर रेट

आज सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही कॉपर में अच्छी हलचल देखी गई. आंकड़ों के अनुसार मौजूदा भाव 1,251.45 रुपये प्रति किलो है. बीते दिन दिन का हाई रेट 1,254 रुपये तक पहुंचा था. वहीं लो 1,236 रुपये पर रहा.

कॉपर में बढ़त के 3 बड़ी वजह