अप्रैल से अब तक 6 बार बदले कमर्शियल LPG के दाम, 4 बार झटका तो सिर्फ 2 बार मिली राहत, देखें प्राइस ट्रेंड

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर लगातार दिख रहा है. 1 अक्टूबर से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा हो गया है. दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है. सितंबर में यह 2,747.50 रुपये था. इस साल कमर्शियल गैस के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव रहा है. अप्रैल से सितंबर के बीच कीमतों में 6 बार बदलाव हुआ. इनमें 4 बार दाम बढ़े, जबकि 2 बार कीमतों में कटौती की गई. अक्टूबर की इस नई बढ़ोतरी को मिल दें तो अब एक और बदलाव हो गया है.

अप्रैल से सितंबर तक ऐसा रहा ट्रेंड

दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस तरह बदली है...

मार्च से जून के बीच कमर्शियल एलपीजी की कीमत में जोरदार उछाल आया. फरवरी में दिल्ली में इसकी कीमत ₹1,740.50 थी, जो जून में बढ़कर रिकॉर्ड ₹3,113.50 प्रति सिलेंडर पहुंच गई. यानी चार महीनों में ₹1,373 की बढ़ोतरी हुई.

जुलाई-अगस्त में मिली थी राहत

जून के रिकॉर्ड स्तर के बाद जुलाई और अगस्त में कमर्शियल एलपीजी सस्ती हुई. जुलाई में ₹183.50 और अगस्त में ₹192 की कटौती हुई. सितंबर में फिर ₹9.50 की बढ़ोतरी हुई और अब अक्टूबर में ₹62.50 का एक और झटका लगा है.

युद्ध और LPG सप्लाई का कनेक्शन

मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद LPG की सप्लाई पर संकट देखने को है. भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 60% आयात करता है. इसमें करीब 90% LPG पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत पहुंचती थी. युद्ध और इस रास्ते पर टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से आयातित LPG की उपलब्धता पर असर पड़ा.

इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों में तेजी और रुपये-डॉलर की एक्सचेंज रेट में बदलाव का असर भी घरेलू कमर्शियल LPG कीमतों पर पड़ा. सरकारी तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों और अन्य लागतों को देखते हुए कमर्शियल LPG के दाम में बदलाव करती हैं.

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में अभी बदलाव नहीं

कमर्शियल गैस महंगी होने के बावजूद घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 1 अक्टूबर को कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर अभी ₹942 का है. मुंबई में ₹941.50 और चेन्नई में ₹957.50 है.

कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ती कीमत का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और दूसरे ऐसे कारोबार पर पड़ता है जहां बड़ी मात्रा में 19 किलो वाले सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं.

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