बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-1, ITR-2 को 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे

बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-1, ITR-2 को 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे. वित्त मंत्री ने बजट में टीसीएस रेट में भी बदलाव का ऐलान किया है.

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के लिए एक राहत दी है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ITR 1 और ITR 2 को करदाता 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं. बिना ऑडिट वाले बिजनेस मामला या ट्रस्ट 31 अगस्त तक आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं. 

वित्त मंत्री ने आईटीआर-1 और दो में छूट देने के अलावा टीसीएस रेट में भी बदलाव का ऐलान किया है. निर्मला ने कहा कहा कि सरकार ने टीसीएस रेट 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का ऐलान किया. इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा के उद्देश्यों वाले टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है. 

इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर अब सजा नहीं होगी. इसकी जगह सरकार ने जुर्माने का ऐलान किया है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 30 फीसदी टैक्स की घोषणा की है. यानी अब जो अपनी इनकम छिपाता है उसे सजा नहीं मिलेगी, उससे 30 फीसदी टैक्स लिया जाएगा.

