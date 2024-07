Live: किसी ने नहीं सोचा था, ये एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनेगा : विड़िन्यम पोर्ट पर मदरशिप के स्वागत के मौके पर करण अदाणी

भारत के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अदाणी पोर्ट्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. बीते दिन विड़िन्यम पोर्ट पर पहला कंटेनर शिप 'सैन फर्नांडो' पहुंचने के साथ ही इसने नया इतिहास रचा है. आज यानी शुक्रवार को विड़िन्यम पोर्ट पर पहली मदर शिप का आधिकारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है. अदाणी समूह के विड़िन्यम बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (APSEZ) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी पहुंचे. वहां मौजूद कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने करण अदाणी का स्वागत किया और कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कराया. इसके बाद करण अदाणी ने इस ऐतिहासिक समारोह को संबोधित किया.

विड़िन्यन पोर्ट में एडवांस पोर्ट सिस्टम्स और टेक का इस्तेमाल: करण अदाणी

अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ के करण अदाणी ने कहा कि हमने विड़िन्यम पोर्ट में एडवांस पोर्ट सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है.किसी भी पोर्ट, यहां तक ​​कि मुंद्रा पोर्ट के पास भी विड़िन्यम में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी नहीं है. हमने जो अबतक हासिल किया वो आसान नहीं था.

पहले चरण में हम 10 लाख TEUs को हैंडल कर रहे हैं.हमें भरोसा है कि 2028-29 तक 15 लाख TEUs को हैंडल करेंगे,अदाणी पोर्ट ने इसमें 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

यह ग्लोबल कंटेनर शिपिंग के लिए दुनिया के टॉप डेस्टिनेशन में से एक होगा: करण अदाणी

विड़िन्यम पोर्ट पर मदरशिप सैन फर्नांडो के स्वागत समारोह में करण अदाणी ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास मौजूद मदर शिप सैन फर्नांडो भारतीय समुद्री इतिहास में नई गौरवशाली उपलब्धि का प्रतीक है. यह एक संदेश है जो दुनिया को बताएगा कि भारत का पहला ऑटोमेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और सबसे बड़ा वॉटर पोर्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर चुका है.

उन्होंने आगे कहा कि 1991 में जब इस बंदरगाह परियोजना की पहली बार घोषणा की गई थी तो यह एक सामान्य गाँव था. उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि ये एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट बन जाएगा. करण अदाणी ने कहा कि यह पोर्ट ग्लोबल कंटेनर शिपिंग के लिए दुनिया के टॉप डेस्टिनेशन में से एक बनने जा रहा है.

33 साल का सपना पूरा हुआ : करण अदाणी

अदाणी पोर्ट्स के CEO करण अदाणी ने मदरशिप के उद्घाटन समारोह में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है. आज का दिन एक बहुत लंबे इंतजार के अंत का दिन है. आज वह दिन है जब 33 साल पुराना सपना आखिरकार सच हो गया. आज वह दिन है जब हम केरल राज्य को विश्व स्तरीय बंदरगाह प्रदान करने का अपना वादा पूरा कर पाए हैं .

केरल CM पिनराई विजयन ने करण अदाणी का जताया आभार

केरल CM पिनराई विजयन ने इस उट्घाटन समारोह को संबेधित करते हुए कहा कि हम करण अदाणी का आभार व्यक्त करते हैं. करण अदाणी यहां पहले भी कई बार आ चुक हैं. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिखाई है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ पहला चरण है, इसके बाद तीन और चरण आने वाले हैं. हम निर्माण कार्य को कम से कम 17 साल पहले पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं.

अदाणी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट देने का किया वादा

पिनराई विजयन ने कहा कि 2028 तक विड़िन्यम पोर्ट पूरी तरह से काम करने लगेगा. विझिंजम पोर्ट को 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया है.अदाणी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है

केरल के लिए गर्व का पल: CM पिनराई विजयन

इस समारोह को संबोधित करते हुए CM पिनराई विजयन ने कहा कि यह यह केरल राज्य के लिए एक गर्व का पल है, पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे पोर्ट मौजूद हैं.भविष्य में कई और मदरशिप इस पोर्ट पर आएंगे. इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी अब विझिंजम पोर्ट पर आएंगे.

उद्घाटन के बाद मदर शिप कोलंबो के लिए होगी रवाना

इस समारोह में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी मौजूद हैं.जानकारी के मुताबिक, आधिकारिक उद्घाटन के तुरंत बाद, मदर शिप कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी.

विड़िन्यम पोर्ट देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो केरल में कोवलम बीच के पास स्थित है. शुक्रवार को पोर्ट के पहले चरण के विकास का कार्य भी पूरा कर लिया गया है. इसमें 3,000 मीटर की ब्रेकवाटर और 800 मीटर की कंटेनर बर्थ तैयार है. बीते दिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मस्क का जहाज 'सैन फर्नांडो' 2,000 से अधिक कंटेनरों के साथ बंदरगाह पर पहुंचा था.

