Ambuja Cements का धमाका, हासिल किया अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू, मुनाफे में 250% का भारी उछाल

Ambuja Cements Q4 Result: दिग्गज सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे जारी कर दिए हैं. अदाणी समूह की इस कंपनी ने ना केवल रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, बल्कि अपने मुनाफे को भी कई गुना बढ़ा लिया है. इस तिमाही में ₹10,277 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हासिल किया है, जो कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही राजस्व है.

मुनाफे में 250% से ज्यादा की छलांग

कंपनी के मुनाफे ने सबको चौंका दिया है. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹106 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹378 करोड़ हो गया है. यानी मुनाफे में लगभग ढाई गुना से ज्यादा की बढ़त देखी गई है.

Q3 नतीजों की बड़ी बातें

कंपनी ने 18.9 मिलियन टन सीमेंट बेचा, जो सालाना आधार पर 17% की ग्रोथ है.

ट्रेड सेल्स में प्रीमियम सीमेंट की हिस्सेदारी 35% रही, जिसमें 31% की शानदार वॉल्यूम ग्रोथ दिखी.

मारवाड़ ग्राइंडिंग यूनिट शुरू होने के बाद कंपनी की कुल सीमेंट क्षमता अब 109 MTPA तक पहुंच गई है.

ACC और ओरिएंट सीमेंट का अंबुजा सीमेंट्स के साथ विलय होने जा रहा है, जिससे यह देश की एक बड़ी सीमेंट पावरहाउस बन जाएगी.

CEO ने क्या कहा?

कंपनी के सीईओ विनोद बाहेती ने इस प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा, "हमारा विकास का रास्ता बहुत मजबूत है. हमने अब तक का सबसे ज्यादा वॉल्यूम हासिल किया है और प्रीमियम सेगमेंट में हमारी पकड़ और मजबूत हुई है."

रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ती मांग को देखते हुए अंबुजा सीमेंट्स के ये नतीजे निवेशकों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं हैं. जानकारों का मानना है कि चौथी तिमाही (Q4) में भी यह रफ्तार जारी रह सकती है.

