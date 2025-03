अंबुजा सीमेंट्स ने विनोद बाहेती को CEO नियुक्त किया, राकेश तिवारी होंगे नए CFO

अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements Ltd.) ने विनोद बाहेती को कंपनी का CEO अतिरिक्त निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है. ये नियुक्ति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और उनकी कार्यावधि तीन साल की होगी.

विनोद बाहेती 31 मार्च को कारोबारी घंटे खत्‍म होने के साथ ही CFO पद से हट जाएंगे. उनकी जगह राकेश तिवारी को 1 अप्रैल से नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) बनाया है. इसके अलावा, अजय कपूर को 1 अप्रैल से दो साल के लिए फिर से कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.

कंपनी में कई और भी नियुक्तियां

अंबुजा सीमेंट्स ने प्रवीण गर्ग को भी 1 अप्रैल से तीन साल के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है. कंपनी ने माधवी इसनाका को वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी (SMP) के रूप में नियुक्त किया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. वो हेमल शाह की जगह लेंगी, जो 31 मार्च 2025 को कारोबार समाप्त होने के बाद इस पद से हट जाएंगी.

इसके अलावा वैभव दीक्षित को सुकरू रामाराव की जगह 1 अप्रैल से SMP के रूप में नियुक्त किया गया है. सुकरू रामाराव 31 मार्च को कारोबार समाप्त होने के साथ इस पद से हट जाएंगे. कंपनी के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अश्विन रायकुंडलिया भी 31 मार्च को कारोबार समाप्त होने के साथ SMP पद से हट जाएंगे.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)