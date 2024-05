अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ ने कवर किया शॉर्ट-सेलर रिपोर्ट से हुआ समूचा नुकसान

अरबपति भारतीय व्यवसायी और उद्योगपति गौतम अदाणी के समूह द्वारा कर्ज़ो में कटौती करने तथा नए-नए प्रोजेक्ट हासिल कर लेने की बदौलत समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड के शेयर वह समूचा नुकसान कवर कर चुके हैं, जो वर्ष 2023 की शुरुआत में एक शॉर्ट-सेलर की रिपोर्ट के बाद हुआ था.

ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी, 2023 में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र तक व्यवसाय करने वाले अदाणी समूह के ख़िलाफ कॉरपोरेट कदाचार और शेयर-मूल्यों में हेरफेर का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में 30 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2,49,458 करोड़) से ज़्यादा का नुकसान हुआ था, हालांकि समूह बार-बार आरोपों का खंडन करता रहा था. अब समूह ने उस समूचे नुकसान को कवर कर लिया है.

Advertisement

फ़्लैगशिप कंपनी का शेयर मुंबई में शुक्रवार को 1.7 फ़ीसदी के उछाल के साथ ₹3,445.05 तक पहुंच गया, जो फ़रवरी, 2023 में इसके सबसे निचले स्तर के मुकाबले लगभग तीन गुना है. यह ताज़ातरीन उछाल उस समय आया है, जब कई विश्लेषकों का मानना है कि इसी साल जून में अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के शेयर को एसएंडपी BSE सेंसेक्स में शामिल कर लिया जाएगा.

अदाणी समूह की अन्य कंपनियां नया कर्ज़ जुटाने के लिए वैश्विक निवेशकों के साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि समूह अब अपने सीमेंट और तांबे के कारोबार का विस्तार करने की योजना को आगे बढ़ा रहा है. अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के अलावा समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से कम से कम पांच के शेयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले देखे गए स्तरों से ऊपर कारोबार कर रहे हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)