Air India CEO Campbell Wilson Resigns: एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विल्सन का कार्यकाल जुलाई 2027 में खत्म होना था, लेकिन उन्होंने करीब एक साल पहले ही पद छोड़ने का फैसला किया है. फिलहाल वह अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं और नया उत्तराधिकारी मिलने तक कंपनी के साथ बने रहेंगे.

कैंपबेल विल्सन ने 2022 में टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया की कमान संभालने के बाद सीईओ का पद संभाला था.

विल्सन का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब एयर इंडिया कई चुनौतियों से जूझ रही है. पिछले साल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से एयरलाइन रेगुलेटरी जांच के घेरे में है, साथ ही फ्यूल की बढ़ती कीमतों और नए विमानों की डिलीवरी में देरी ने कंपनी के कामकाज पर दबाव बढ़ा दिया है.

हालांकि टाटा ग्रुप ने अभी तक इस इस्तीफे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन खबरों के मुताबिक बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और अब नए सीईओ की तलाश जारी है.