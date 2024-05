AdaniConneX ने Terravista Developers का किया अधिग्रहण, 296 करोड़ रुपये में हुई डील

अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises Ltd.) के ज्‍वाइंट वेंचर अदाणी कॉनेक्‍स (Adani ConneX Pvt.) ने टेराविस्‍टा डेवलपर्स (Terravista Developers Pvt.) के अधिग्रहण की घोषणा की है. यह अधिग्रहण सौदा 296.1 करोड़ रुपये में पूरा किया गया है. कंपनी ने एक्‍सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी. एक्‍सचेंज फाइलिंग के मुताबिक,अदाणी कॉनेक्‍स (ACX) ने मंगलवार को टेराविस्टा की 100% हिस्सेदारी हासिल की, जिसका उद्देश्य इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सुविधाएं स्‍थापित करना है.

रिपोर्ट के अनुसार, टेराविस्टा ने अब तक अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं किया है. ये ट्रांजैक्‍शन रिलेटेड-पार्टी कैटगरी में आता है.

एक्‍सचेंज फाइलिंग के अनुसार टेराविस्टा, अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (Adani Infrastructure Developers Pvt.) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो दिग्‍गज उद्योगपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाली कंपनी-समूह (Group of Companies) के नियंत्रण में है.

टेराविस्टा (जिसे पिछले साल सितंबर में शामिल किया गया था) के पास एक बड़ा भूखंड (जमीन) है और उसने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर एक्टिविटीज शुरू करने के लिए सारे जरूरी लाइसेंस हासिल किए हैं. ये अदाणी कॉनेक्‍स (ACX) के विस्‍तार में मदद करेगा.

अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को फंड जुटाने की मंजूरी

बीते दिन अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिये फंड जुटाने का ऐलान किया. अदाणी एंटरप्राइजेज ने कहा कि कंपनी अपने कारोबार के विस्तार के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और अन्य माध्यमों के जरिए एक या दो बार में 16,600 करोड़ रुपये का जुटाएगी.

वहीं, इससे पहले सोमवार को अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने कहा कि उसके बोर्ड ने क्‍वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या अन्य मोड के जरिए एक या अधिक किस्‍तों में 12,500 करोड़ रुपये से अधिक फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)