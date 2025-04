ग्रोहे हुरुन इंडिया कॉन्क्लेव में अदाणी रियल्टी को मिला विजनरी रियल एस्टेट ब्रैंड का खिताब

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की रियल एस्टेट कंपनी अदाणी रियल्टी (Adani Realty) को एक बड़ा सम्मान मिला है. शुक्रवार 18 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित भारत के सबसे प्रतिष्ठित रियल एस्टेट लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 में अदाणी रियल्टी को ग्रोहे हुरुन इंडिया विजनरी रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ द ईयर अवॉर्ड (Grohe Hurun India Visionary Real Estate Brand of the Year Award) से नवाजा गया है. ये सम्मान अदाणी रियल्टी की इनोनेशन, सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी और कस्टमर सेंट्रिक नजरिए के साथ भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को नया आकार देने के कमिटमेंट का प्रतीक है.

अदाणी रियल्टी के प्रवक्ता ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, “ये अवॉर्ड हमारे विश्व-स्तरीय प्रोजेक्ट्स को बनाने और विकास की दिशा में हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है. ये हमारे ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ के उद्देश्य को भी दर्शाता है.”

2010 में अहमदाबाद से शुरू हुई थी अदाणी रियल्टी की यात्रा

बताते चले कि अदाणी रियल्टी ने 2010 में अहमदाबाद में 600 एकड़ के शांतिग्राम टाउनशिप प्रोजेक्ट के साथ अपनी शुरुआत की थी. इसके बाद कंपनी ने तेजी से विस्तार किया और अब आवासीय, कमर्शियल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में काम कर रही है.

आज अदाणी रियल्टी मुंबई, पुणे, गुरुग्राम और अहमदाबाद जैसे देश के तेजी से उभरते शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स के साथ मौजूद है. कंपनी ने अब तक 2.4 करोड़ वर्ग फीट के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, जिनमें 7,000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं.

2024 में ग्रोहे-हुरुन इंडिया रियल एस्टेट 100 लिस्ट में अदाणी रियल्टी की वैल्यू 56,500 करोड़ रुपये आंकी गई, जिसने इसे देश की सबसे मूल्यवान (Highest-Valued) अनलिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी बनाया.

जानिए, क्या है हुरुन रिपोर्ट?

हुरुन रिपोर्ट की शुरुआत 1999 में लंदन में हुई और भारत में 2012 में शुरू हुई. ये दुनियाभर में वेल्थ क्रिएशन, इनोवेशन और परोपकार जैसे काम को ट्रैक करने के लिए जानी जाती है. हुरुन कई तरह के लिस्ट जारी करता है, जिनकी बिजनेस वर्ल्ड में काफी विश्वसनीयता है. जैसे इंडिया रिच लिस्ट और हुरुन इंडिया 500.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)