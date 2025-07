अदाणी पावर ने विदर्भ पावर का अधिग्रहण किया पूरा, कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 18,150 मेगावॉट हुई

अदाणी पावर लिमिटेड (APL) ने 600 मेगावॉट की विदर्भ पावर परियोजना का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. कंपनी ने यह डील कुल 4,000 करोड़ रुपये में पूरी की है. यह परियोजना 2×300 मेगावॉट की कोयला आधारित पावर यूनिट है, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बुटीबोरी इलाके में स्थित है.

अब अदाणी पावर की कुल उत्पादन क्षमता 18,150 मेगावॉट

इस डील के साथ अदाणी पावर की कुल ऑपरेशनल कैपैसिटी बढ़कर 18,150 मेगावॉट हो गई है. कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है और आगे भी अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रही है.

2030 तक 30,670 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य

कंपनी ने साफ किया है कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2029–30 तक 30,670 मेगावॉट उत्पादन क्षमता तक पहुंचने का है. इसके लिए वह कई जगहों पर निर्माण कार्य कर रही है.अदाणी पावर फिलहाल 6 ब्राउनफील्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट्स बना रही है, जिनकी क्षमता 1,600 मेगावॉट प्रति प्लांट है. ये प्लांट सिंगरौली-महान (मध्यप्रदेश), रायपुर, रायगढ़ और कोरबा (छत्तीसगढ़), और कवाई (राजस्थान) में बनाए जा रहे हैं.

इसके अलावा, एक 1,600 मेगावॉट का नया ग्रीनफील्ड प्लांट मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में भी बनाया जा रहा है. साथ ही, कोरबा में ही 1,320 मेगावॉट का पुराना सुपरक्रिटिकल प्लांट भी दोबारा शुरू किया जा रहा है.

एनसीएलटी से मिली मंजूरी

विदर्भ पावर लिमिटेड (VIPL) पर पहले से कर्ज था और यह मामला दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) के तहत चल रहा था. 18 जून 2025 को मुंबई एनसीएलटी बेंच ने अदाणी पावर की समाधान योजना को मंजूरी दी. इसके बाद 7 जुलाई 2025 को योजना को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया.

अदाणी पावर के सीईओ एसबी ख्यालिया ने कहा,"VIPL का अधिग्रहण कंपनी की रणनीति का अहम हिस्सा है. हम भविष्य में भी ऐसी संपत्तियों को बदलकर उपयोगी बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे. हमारा फोकस देश को भरोसेमंद और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे देश की विकास यात्रा को मजबूती मिले."

बता दें कि अदाणी पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है. इसकी पावर यूनिट्स गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में फैली हुई हैं. इसके अलावा,कंपनी गुजरात में 40 मेगावॉट का एक सोलर प्लांट भी ऑपरेट करती है.

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी पावर के शेयरों ने अच्छी तेजी रही. यह 2.77 फीसदी चढ़कर 613.70 रुपए पर पहुंच गया.

