Adani Power को मध्य प्रदेश में मिला 1600 MW का बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कंपनी 21,000 करोड़ रुपये करेगी निवेश

अदाणी पावर लिमिटेड को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) से 1600 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है. कंपनी इस प्रोजेक्ट और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 21,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. कंपनी ने बृहस्पतिवार , 11 सितंबर को एक जारी कर इस बात की जानकारी दी है.

ग्रीनशू ऑप्शन के तहत 800 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का ठेका

अदाणी पावर को इससे पहले इसी टेंडर प्रोसेस में 800 मेगावाट की क्षमता मिली थी. अब कंपनी को ग्रीनशू ऑप्शन के तहत 800 मेगावाट का और ऑर्डर मिला है. यानी कुल मिलाकर भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) को 1600 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है. यह पहली बार है जब भारत में किसी थर्मल पावर टेंडर में ग्रीनशू ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है.

कब तक प्रोजेक्ट होगा पूरा?

कंपनी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में लगने वाला यह पावर प्रोजेक्ट 60 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा. यहां दो यूनिट लगाई जाएंगी, जिनकी क्षमता 800-800 मेगावाट होगी. यह प्रोजेक्ट "Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO)" मॉडल के तहत बनाया जाएगा.

9 से 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

अदाणी पावर ने बताया कि नई 800 मेगावाट क्षमता की बिजली उसी टैरिफ पर दी जाएगी जो पहले तय किया गया था. यानी 5.838 रुपये प्रति यूनिट (kWh). कंपनी का अनुमान है कि प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान 9 से 10 हजार लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. वहीं, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद लगभग 2000 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा.

अदाणी पावर के सीईओ एसबी ख्यालिया ने कहा, "हमें खुशी है कि न सिर्फ हमें शुरुआती 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला बल्कि ग्रीनशू ऑप्शन के तहत 800 मेगावाट अतिरिक्त भी मिला. यह हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम राज्य और लोगों को भरोसेमंद और सस्ती बिजली देंगे. साथ ही यह प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा."

अदाणी पावर की बढ़ती क्षमता

कंपनी ने पिछले 12 महीनों में पांच बड़े बिजली प्रोजेक्ट जीते हैं. इससे कंपनी की कुल ऑर्डर क्षमता 7,200 मेगावाट तक पहुंच गई है. अदाणी पावर अभी 23.72 गीगावाट क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है और साल 2031-32 तक इसकी कुल क्षमता 41.87 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)